Trener sezonu: Emil Rajković – Stal idzie do góry

Szkoleniowiec BM Slam Stali był zdaniem PolskiKosz.pl najlepszym trenerem rundy zasadniczej. Macedończyk minimalnie wyprzedził Igora Milicicia, prowadzącego Anwil Włocławek.

Dużo i zasłużenie mówiło się o kolejnym świetnym sezonie Anwilu, tymczasem – efektownie finiszująca – Stal zanotowała tylko o 1 zwycięstwo w rozgrywkach mniej. Do tego, dynamika formy zespołów przemawia na korzyść Emila Rajkovicia – ostrowianie z każdym miesiącem grali coraz lepiej, podczas gdy zespół z Włocławka, po rewelacyjnym początku, w ostatnich tygodniach dostał zauważalnej zadyszki.

Stal zajęła drugie miejsce w tabeli, wyprzedzając silniejsze kadrowo Stelmet i Polski Cukier, m.in. dzięki usprawnieniom w trakcie sezonu. Po kilku chybionych transferach (Notice, Richardson, Pinkney), sięgnięto po sprawdzone w lidze nazwiska (Carter, Marković) i udało się wyprowadzić drużynę na prostą.

Zespół Rajkovicia wygrał 15 z ostatnich 16 meczów sezonu, choć wcale nie miał łatwego terminarza. Było to możliwe m.in. dzięki świetnej grze na wyjazdach – Stal z bilansem 12-4 była pod tym względem najlepszą drużyną w lidze.

Na konto trenera na pewno idzie także efektywne dopasowanie taktyki do specyficznego środkowego, jakim jest Adam Łapeta. Drugie miejsce w sezonie zasadniczym udało się też wywalczyć, choć spora część polskich graczy (Chyliński, Majewski, Kostrzewski) miała spore wahania formy.









Następni w rankingu najlepszych trenerów wg naszej redakcji:

2. Igor Milicić – druga z rzędu wygrana Anwilu rywalizacji w sezonie zasadniczym, z drużyną zbudowaną i prowadzoną według własnego pomysłu, najlepsza obrona w lidze,

3. Przemysław Frasunkiewicz – dobry sezon Asseco, grającego polskim składem, do końca walka o playoff, zbudowanie 4. obrony w lidze,

4. Mindaugas Budzinauskas – pierwsza ósemka osiągnięta z Kingiem Szczecin, wygrane w najważniejszych meczach sezonu.

5. David Dedek – udany sezon Startu, o włos od playoff, sporo wygranych z wyżej notowanymi rywalami.

W poprzednim sezonie (2016/17) najlepszym trenerem rundy zasadniczej uznaliśmy Igora Milicicia.

