Trener sezonu PolskiKosz.pl – Igor Milicić

Zespół zbudowany według pomysłu 41-letniego Chorwata grał coraz lepiej z miesiąca na miesiąc i zostawił z tyłu Stelmet, Stal czy Rosę. Anwil ma świetną pozycję wyjściową do tego, by zakończyć sezon prawdziwym sukcesem.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Igora Milicicia wyróżniamy nie tylko za końcowy wynik – bilans 25-7 i pierwsze miejsce przed play-off budzą respekt, ale wrażenie robi też fakt, że zespół Chorwata przez cały sezon robił postępy.

Zacznijmy jednak od tego, jak został zbudowany – można było powątpiewać, czy Josip Sobin to odpowiedni kandydat na centralną postać zespołu, można się było zastanawiać, czy z Pawłem Leończykiem nie będą sobie zabierać miejsca pod koszem. Także trzymanie się znanej już wszystkim strefy w obronie było ryzykowne.

I Anwil na początku sezonu te obawy potwierdził, zaczął przeciętnie. Przegrywał mecze, w ataku grał kiepsko, polska para rozgrywających prowadziła grę jednostajnie, zespół „nie wyglądał”. Ale paniki we Włocławku nie było, zespół konsekwentnie pracował nad ulepszaniem tego, co zaproponował trener.

Milicić dobrze zdiagnozował braki drużyny – Anwil pozyskał Nemanję Jaramaza, a Roberta Skibniewskiego wymienił na Jamesa Washingtona. Bez tych graczy trudno obecnie wyobrazić sobie zespół lidera. Ale Sobin z Leończykiem stworzyli też skuteczny duet pod koszem, a Kamil Łączyński, który jest człowiekiem trenera, bardzo dobrze prowadzi grę.

I forma Anwilu rosła z miesiąca na miesiąc, włocławianie nie mieli kryzysu, w porównaniu z poprzednim sezonem znacznie ograniczyli wpadki ze słabeuszami, a najlepszą grę pokazali w kwietniu, gdy trafili na samych silnych przeciwników. Pokonali ich wszystkich – dobrym atakiem, ale też konsekwencją, a także solidną defensywą.

Tak grający Anwil, co jest dużą zasługą Milicicia, przywrócił świetny klimat na kosza we Włocławku i stał się poważnym kandydatem do złota. Pierwsze miejsce przed play-off sensacją może nie jest, ale przed sezonem wydawało się, że włocławianie będą za Stelmetem, Rosą, a nawet Turowem.

Na razie jednak numerem 1 są oni, a Igor Milicić zasłużył na tytuł trenera sezonu.

Wyróżnienia:

Michał Baran (Miasto Szkła Krosno) – świetny dobór graczy zagranicznych, półfinał Pucharu Polski, walka o play-off i bilans 15-17, a to wszystko w debiucie! Co ważne, Miasto Szkła miało swój styl gry – momentami skuteczny, zwykle przyjemny dla oka.

Mindaugas Budzinauskas (Polpharma Starogard) – przynajmniej trzy zespoły wydawały się mieć większe szanse na play-off (Turów, King, Trefl), ale to zgrana, solidna ekipa Litwina znalazła się w ósemce. Budzinauskas nie bał się trudnych decyzji (zwolnienie Michaela Hicksa), ważne mecze wygrywał.

Przemysław Frasunkiewicz (Asseco Gdynia) – bez nerwów utrzymał w lidze zespół złożony tylko z Polaków, co jest sporym osiągnięciem. Tym bardziej, że poza Szubargą, Szczotką, Matczakiem i Żołnierewiczem nie miał dobrych graczy. To był obiecujący debiut „Franza” także dlatego, że Asseco miało swój styl, a trener nie bał się odważnych decyzji.

Emil Rajković (Stal Ostrów Wlkp.) – pozyskał odpowiednich dla tej drużyny weteranów (Shawn King, Marc Carter), dość szybko zbudował z nich solidną ekipę, zrobił ze Stali twardy, bijący się, mocny w obronie zespół. Dołączył do ścisłej ligowej czołówki.

Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń) – można powiedzieć, że prowadził dwa zespoły: ten pierwszy wygrał 13 pierwszych spotkań, drugi słabo bronił i zakończył sezon bilansem 8-11. Ale czwarte miejsce Polskiego Cukru to i tak wynik ponad stan – w samym Toruniu celem był po prostu awans do play-off, a ten Winnicki osiągnął wcześnie.

Redakcja PolskiKosz.pl