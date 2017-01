Trener stycznia PolskiKosz.pl: Emil Rajković

Od kiedy objął Stal, zespół z Ostrowa Wlkp. wciąż idzie w górę. W styczniu zaczął wygrywać u siebie z czołówką i zaczyna wyglądać na pewniaka do play-off.

Polski Cukier, Turów i Rosa – te trzy zespoły, które mimo swoich problemów (Rosa!) wciąż zaliczane są do szerokiej czołówki i grona kandydatów do medalu, poległy w styczniu w Ostrowie Wlkp. wyraźnie. Stal wygrywała te mecze 80:63, 82:71 oraz 82:61.

I w każdym z tych trzech spotkań w grze gospodarzy widać było element, który od momentu przyjścia Emila Rajkovicia i transferów wzmacniających zespół, staje się znakiem firmowym Stali – obronę. Rywale w styczniu w Ostrowie trafiali odpowiednio 36, 37 i 37 proc. rzutów z gry oraz wyraźnie przegrywali walkę o zbiórki.

Dzięki tym elementom, a także doświadczeniu w ataku, coraz lepiej ułożony zespół Rajkovicia idzie w górę – w styczniu Stal przegrała tylko w Zielonej Górze, gdzie zresztą przez 30 minut grała dobrze i posypała się dopiero w ostatniej kwarcie.

I tak, miesiąc po miesiącu, Stal wychodzi na prostą – listopad to były porządki, w grudniu drużyna z Ostrowa wygrywała ze słabszymi, w styczniu pokazała, że u siebie jest groźna dla ścisłej czołówki. Teraz czas na dołożenie ważnych wygranych na wyjeździe – jeśli tak się stanie, drużynę Rajkovicia zaczniemy rozpatrywać w gronie kandydata do medalu.

Tuż za nim:

Michał Baran (Miasto Szkła) – przegrał styczniowe wyróżnienie o guzik od marynarki, jego zespół zakończył miesiąc z bilansem 4-0 i trzema wygranymi na wyjeździe. Miał jednak dużo słabszych rywali niż Stal.

Artur Gronek (Stelmet) – mistrzowie Polski przeszli się po grupie pościgowej bez strat. Mają jednak na tyle dobry zespół, że te wyniki nie są zaskoczeniem.

Piotr Ignatowicz (AZS) – brawa dla całego Koszalina! Z AZS było źle, ale nowa ekipa w klubie wykazała cierpliwość i teraz zbiera owoce. Niezły styczeń zakończony bilansem 3-2 był tego dowodem.

***

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń)

Listopad – Michał Baran (Miasto Szkła Krosno)

Grudzień – Jacek Winnicki (Polski Cukier Toruń)

Redakcja PolskiKosz.pl