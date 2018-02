Trener stycznia PolskiKosz.pl: Paweł Turkiewicz

Beniaminek z Gliwic wygrał w styczniu cztery z sześciu meczów, wreszcie zaczął grać dobrze w obronie. Paweł Turkiewicz z miesiąca na miesiąc potrafi wycisnąć ze swoich graczy coraz więcej.

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>

GTK Gliwice po serii zwycięstw poprawiło swój bilans na 7-13 i praktycznie zapewniło sobie utrzymanie, co było celem nr 1 dla beniaminka. W styczniu gliwiczanie w dużym stopniu wykorzystali dobry terminarz.

Nie w perfekcyjnym, bo jednak przegrali u siebie z Miastem Szkła Krosno, ale i tak za zwycięstwa z wyżej notowanymi MKS Dąbrowa Górnicza, Rosą Radom i PGE Turowem Zgorzelec należą im się oklaski.

Tym bardziej, że GTK – bez żadnych wzmocnień, zmian w składzie – zdołało poprawić obronę, fundament sukcesów. Gliwiczanie potrafią zatrzymać solidnych rywali poniżej 80 punktów, widać w tym rękę trenera.

45-letni szkoleniowiec to już doświadczony trener – w 2009 roku prowadził Turów w finale ligi, potem pracował w kilku innych klubach PLK, był jednym z asystentów Mike’a Taylora w reprezentacji Polski. W Gliwicach pracuje od dwóch lat, efekty są coraz lepsze.

Tuż za Pawłem Turkiewiczem:

David Dedek (TBV Start) – Słoweniec znów zasługuje na wyróżnienie, bo jego Start nie przestaje wygrywać, w styczniu miał bilans 4-1, awansował do turnieju o Puchar Polski, wspiął się na piąte miejsce w lidze

Andrej Urlep (Stelmet) – jego odmieniony zespół łatwo pokonał i Anwil, i Polski Cukier. Zielonogórzanie zaliczyli wpadkę z Treflem, ale nie ulega wątpliwości, że Słoweniec dał duży impuls do zmiany na lepsze

Trener miesiąca PolskiKosz.pl:

Październik – Milija Bogicević (Polpharma)

Listopad – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa)

Grudzień – Jacek Winnicki (MKS Dąbrowa)

Styczeń – Paweł Turkiewicz (GTK Gliwice)

Redakcja PolskiKosz.pl

W takich butach trafia Stephen Curry – możesz i Ty! >>