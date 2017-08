Trener z tortem na twarzy – jedyny taki Mike Taylor

Zażenowanie, wzruszenie ramion czy kolejny okrzyk „Dawaj Polska!”? Jedno jest pewne – trener reprezentacji Polski ma niebanalny styl prowadzenia zespołu.

To taka tradycja w kadrze Mike’a Taylora, że podczas letniego zgrupowania ci, którzy obchodzą urodziny, obrywają tortem w twarz. Nie zawsze to oglądamy, ale akurat wtorkowe życzenia kadrowiczów dla trenera zobaczyliśmy:

I w sumie dziwny jest widok trenera – szefa ekipy, generała reprezentacji – który ociera sobie z oczu bitą śmietanę. Pewnie 90 proc. trenerów, których znamy, nie pozwoliłoby sobie na takie coś. Jasne, wyluzowanie podczas urodzin, rozładowanie atmosfery – jak najbardziej. Ale tylko wśród zawodników, z zachowaniem hierarchii itd.

Tylko że Mike Taylor jest inny. Ze swoim amerykańskim optymizmem i poczuciem humoru, w wieku 45 lat jest bliżej jajcarskich Przemysławów (Zamojskiego i Karnowskiego) niż znanego nam stylu pracy Dirka Bauermanna, Alesa Pipana, Igora Griszczuka, Mulego Katzurina czy Andreja Urlepa.

Wyobrażacie sobie Urlepa i taki tort?!

Patrząc na poprzednich selekcjonerów, ale też np. Adama Nawałkę, Leo Beenhakkera, Bogdana Wentę, Andreę Anastasiego czy Stephana Antigę, przyzwyczailiśmy się mimo wszystko do widocznego dystansu między nimi, a zespołem. Każdy z nich był dla swoich graczy, ale nad nimi.

Mike Taylor ten dystans skrócił maksymalnie, a drużyna to kupiła. To nie frazes, że cała reprezentacja pójdzie za nim w ogień – tak po prostu jest. Mateusz Ponitka, który nie rzuca słów na wiatr, a każdą odpowiedź ma przemyślaną, trenera reprezentacji wymienia obok Saso Filipovskiego jako tego, który dał mu najwięcej.

Najważniejsze są wyniki – jeśli kadra będzie wygrywała, metody Taylora wszyscy będą chwalić. Jeśli, odpukać, zawiedzie, ten tort na twarzy pewnie będzie trenerowi przypominany.

