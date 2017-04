Trener Wojciech Szawarski wraca do Lublina

Były reprezentant Polski, który zadomowił się w Ostrowie Wlkp., od przyszłego sezonu będzie prowadził Pszczółkę Polski Cukier AZS Lublin, siódmy zespół ekstraklasy kobiet.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Można powiedzieć, że Wojciech Szawarski wraca tam, gdzie zaczynał. To przecież lublinianin, który w tamtejszym AZS uczył się grać w koszykówkę i stawiał pierwsze kroki w ekstraklasie. Z AZS Lublin wyjechał też w 2000 roku do Ostrowa Wlkp., gdzie przez osiem lat grał w Stali, a w minionym sezonie, z żeńskim zespołem Ostrovii, debiutował jako trener.

40-letni Szawarski, niezły strzelec, który zawsze imponował na boisku zaangażowaniem i walecznością, przez co był lubiany nie tylko w Lublinie i Ostrowie (grał także w Zgorzelcu, Poznaniu i Słupsku), stanie przed sporym wyzwaniem – Ostrovia, którą prowadził ostatnio, zajęła ostatnie miejsce w Basket Lidze Kobiet z bilansem 3-19. AZS, który teraz obejmie, w poprzednim sezonie zdobył Puchar Polski, a w niedawnym ćwierćfinale play-off przegrał tylko 2-3 z broniącą tytułu Wisłą Kraków.

„Szawar”, były reprezentant Polski, który w kadrze rozegrał 41 spotkań, a przez lata z bliska podpatrywał warsztat Andrzeja Kowalczyka, dopiero zaczyna trenerską karierę, ale nie poszedł śladem kolegów z boiska. Nie został asystentem w ekstraklasowym czy choćby pierwszoligowym zespole, zdecydował się na pracę z kobietami. Ciekawe, kiedy wróci do męskiej koszykówki.

ŁC

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>