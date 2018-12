Trenerzy w PLK: Wojciech Kamiński goni legendy

Najwięcej meczów w koszykarskiej ekstraklasie od 1980 roku poprowadził Eugeniusz Kijewski – aż 643 spotkania. Z aktualnie pracujących trenerów zdecydowanym liderem jest Wojciech Kamiński (531 meczów), pracujący obecnie w Ostrowie Wlkp.

Gdy drużynie idzie, mało kto o nich pamięta, a jeśli przychodzą gorsze momenty są zwalniani… Przyjrzeliśmy się trenerom prowadzącym zespoły w Polskiej Lidze Koszykówki w latach 1980-2018. Dane na dzień 13 grudnia 2018. W pierwszej części weźmiemy pod lupę weźmiemy klasyfikację trenerów, którzy prowadzili drużyny w największej liczbie spotkań.

W TOP20 trenerów z największym stażem znajduje się 4 szkoleniowców, którzy zasiadają na ławkach w obecnym sezonie. Najwyżej notowany jest Wojciech Kamiński, obecnie trener BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, który z 531 meczami zajmuje 3. miejsce w zestawieniu. Do lidera Eugeniusza Kijewskiego traci 112 spotkania, a do drugiego Wojciecha Krajewskiego 72 mecze. Zakładając, że „Kamyk” będzie trenerem w PLK jeszcze przez kilkanaście lat, to będziemy mieć lidera rankingu, który wyśrubuje wynik ciężki do pobicia przez innych szkoleniowców.

Tuż za trenerem Kamińskim – z 527 meczami – zajmuje miejsce pierwszy trener zagraniczny, oczywiście jest to Andrej „Gargamel” „El Furioso” Urlep. Słoweniec, zasiadając ostatnio na ławce Stelmetu Enea BC Zielona Góra, wyprzedził trenera Tadeusza Aleksandrowicza (521 meczów).

Wśród trenerów pracujących w obecnych rozgrywkach drugi jest Jacek Winnicki z 214 meczami – w całym zestawieniu „Ślimak” zajmuje 17. miejsce. Za plecami trenera MKS-u Dąbrowa Górniczej jest David Dedek z 203 spotkaniami. Stawkę TOP20 zamyka trener i obecny mistrz Polski Igor Milicić – szkoleniowiec Anwilu Włocławek ma na koncie 183 mecze.

1. E. Kijewski 643

2. W. Krajewski 603

3. W. Kamiński 531

4. A. Urlep 527

5. T. Aleksandrowicz 521

6. T. Służałek 466

7. A. Koniecki 460

8. J. Chudeusz 423

9. D. Szczubiał 384

10. A. Kowalczyk 383

11. J. Gembal 366

12. T. Mołłow 342

13. M. Karol 268

14. M. Bogicević 266

15. J. Kalinowski 258

16. M. Jabłoński 258

17. J. Winnicki 214

18. D. Dedek 203

19. S. Filipovski 183

20. I. Milicić 183

Jeśli w trakcie obecnego sezonu nic zaskakującego się nie stanie, a po wynikach wszystkich drużyn nie zanosi się na zmiany, to w zestawieniu nie nastąpią spektakularne przetasowania w pozycjach. Jedyną zmianą będzie wyprzedzenie Saso Filipovskiego przez Igora Milicicia, co wydarzy się przy najbliższym spotkaniu Anwilu Włocławek – w sobotę, w Dąbrowie Górniczej.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

