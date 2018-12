Trenuj razem z dzieckiem i mistrzem świata – impreza w Warszawie

3 gwiazdy polskiego sportu, 3 różne dyscypliny i to wszystko w jednym miejscu w Polsce! Już 15 grudnia Warszawa będzie gospodarzem niezwykłego projektu, treningu łączącego elementy siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej!

Szyjemy Sport na Miarę w Warszawie – zobacz wydarzenie na Facebooku >>

Zabierz rodzinę, przyjaciół i trenuj wspólnie z Cezarym Trybańskim, Krzysztofem Ignaczakiem i Marcin Lijewskim. Już w sobotę 15.12.2018 w rusza kolejna edycja niezwykłego projektu – pierwszego w Polsce! Dzieci w wieku 9-13 lat wraz opiekunami będą miały okazję trenować z gwiazdami koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej w Dzielnica Wilanów. Bezpłatne zapisy ruszają od poniedziałku 10.12 na http://www.ssnm.pl/

„Szyjemy sport na miarę” to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Trójka gwiazd w swoich dyscyplinach podjęła się zadania zachęcenia do uprawiania sportu dzieci oraz ich opiekunów.

Partnerem głównym projektu „Szyjemy sport na miarę” jest Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Dzielnica Wilanów

Zgłoszenie przyjmowane będą na stronie http://www.ssnm.pl/

Wstęp na imprezę jest darmowy, a każdy uczestnik otrzyma piłkę do jednej z trzech dyscyplin.

