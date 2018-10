Trey Davis błyszczy – MKS zgarnia wygraną

MKS Dąbrowa Górnicza w piątkowy wieczór pokonał na wyjeździe TBV Start Lublin 84:72. Najlepszym zawodnikiem spotkania był rozgrywający Trey Davis (25 pkt.), który poprowadził drużynę do pierwszej wygranej w sezonie.

Lublinianie do meczu ponownie przystąpili osłabieni brakiem chorego Marcina Dutkiewicza (Marcin, wracaj szybko do zdrowia!) i potwierdzili też, że nie trafili z formą na początek sezonu.

Choć w piątek kłopoty z dyspozycją strzelecką miały obie drużyny, szczególnie w pierwszej połowie. Gospodarze zakończyli tę część z zaledwie 4 celnymi rzutami za 2 punkty i 5 za 3 punkty, przy 30% skuteczności z gry. Po dwóch kwartach na tablicy widniał wynik 36:30 dla MKS-u.

Po przerwie zawodnicy w końcu „weszli w mecz”, ale lepiej nadal wyglądał zespół Jacka Winnickiego, który zbudował szybko nawet 11-punktową przewagę. Do końca Start próbował wymusić błędy w ataku przeciwników mocniejszą obroną, ale to nie przynosiło efektu – MKS tym razem utrzymał prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Brakowało punktów. Bardzo słaby mecz rozegrał Michael Gospodarek, który oddawał rzuty na siłę, a wejścia pod kosz kończyły się przeważnie na pierwszej obręczy. Mecz skończył ze skutecznością z gry 1/12 (8%!).

U zwycięzców liderem zespołu był Trey Davis, który zdobył 25 punktów i miał 8 asyst.Na początku trochę się podpalał, niepotrzebnie rzucając z daleka, ale przez większość meczu świetnie wywiązywał się z roli lidera. Davisa tradycyjnie wspomagali Cleveland Melvin i Ben Richardson, autorzy odpowiednio 17 i 14 punktów. Ten pierwszy dołożył również 9 zbiórek.

Kto nieźle w Starcie? Warto wyróżnić Devonte Upsona, który rozegrał najlepsze swoje spotkanie w PLK. Amerykański środkowy zdobył 15 punktów oraz zebrał 12 piłek, z czego 6 w ataku. Drugim zawodnikiem jest Mateusz Dziemba, który zakończył drugi mecz z rzędu z dwucyfrową zdobyczą punktową – tym razem miał 13 punktów i dołożył do tego 6 zbiórek. Akurat on w Lublinie może mówić o niezłym początku sezonu.

Marcin Tobis, @PulsBasketu

