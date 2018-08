Trey Davis – strzelba na rozegraniu w Dąbrowie

W meczu G-League potrafił zdobyć aż 57 punktów, grał ostatnio w Lidze Letniej dla Boston Celtics. Amerykanin Trey Davis w najbliższym sezonie poprowadzi grę MKS.

Amerykanin Trey Davis (25 lat, 183 cm) będzie zapewne stałym obiektem żartów, z racji dość nieszablonowego rzutu „z klaty”, ale to ciekawy, wszechstronny zawodnik. Nie tylko utalentowany strzelecko, ale również mający smykałkę do zbiórek, powinien regularnie notować niezłe statystyki w PLK.

Davis zagrał pełne 4 sezony w NCAA na uczelni UMass (University of Massachusetts). W seniorskich rozgrywkach (2015/16) był liderem drużyny – grał po aż 34 minuty, notował średnio 18.7 punktu, 4.6 zbiórki oraz 3.2 asysty na mecz. Trafiał 39% rzutów z gry, w tym 37% trójek.

Nowy gracz MKS jest od dzieciństwa przyjacielem Marcusa Smarta z Celtics, z którym razem wychowywali się w Teksasie. Brał udział w obozach drużyny z Bostonu, gdzie zrobił bardzo dobre wrażenie (mimo żartów z rzutu), chwalony był m.in.. za etykę pracy, pozytywną osobowość i za to, że świetnie rozumiał taktykę zespołu, realizując ją na boisku, jako prowadzący grę. I zdaniem trenerów, na treningach często wcale nie odstawał od innych graczy, starających się na obozie o angaż w NBA.

W sezonie 2017/18 występował w G-League, w zespole filialnym Celtics – notował średnie na poziomie 16.3 pkt., 3.2 zbiórki oraz 4.6 asysty. Zasłynął wyczynem z meczu przeciwko Lakeland Magic, w którym rzucił aż 57 punktów, na bardzo dobrej skuteczności (7/14 za 2 pkt., 10/14 za 3pkt. oraz 13/14 z wolnych).

Przed obecnym sezonem zagrał nawet 4 mecze w Lidze Letniej w barwach Celtics. W najlepszym występie, przeciwko Blazers, zanotował 19 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty. W PLK powinien sobie poradzić – to jeden z tych graczy, o których można powiedzieć „nie wygląda, ale grać potrafi”.

TS

