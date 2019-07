Trochę optymizmu w Kutnie – Polfarmex wystartuje?

Nie było to oczywiste, ale coraz więcej wskazuje, że uda się wystartować w 1. lidze także w najbliższym sezonie. Trener Jarosław Krysiewicz deklaruje, że Klub z Kutna dostarczy dokumenty niezbędne do otrzymania licencji.

Od miesięcy w Kutnie mówiło się o tym, że pierwszoligowe granie stoi pod pewnym znakiem zapytania. Nie jest tajemnicą, że klub ma problemy finansowe i zaległości wobec zawodników, w skutek czego, nie otrzymał jeszcze licencji.

– Mamy zapewnienie z miasta, że otrzymamy pieniądze gwarantujące spokojny sezon w pierwszej lidze. Oprócz tego, jesteśmy bardzo blisko podpisania nowej umowy sponsorskiej, która da nam granie bez żadnych problemów. Co prawda, już to umożliwią pieniądze z miasta, bo kwota jest naprawdę spora, ale dodatkowe pieniądze sprawią, że może będzie szansa na walkę o coś więcej – powiedział nam Jarosław Krysiewicz, trener Polfarmeksu.

Warunkiem otrzymania licencji miały być ugody, które – jak zapewnia trener- mają zostać w terminie dostarczone.

– Złożyliśmy wymagane dokumenty do Polskiego Związku Koszykówki – liczymy na to, że wszystko przebiegnie pomyślnie i otrzymamy licencję. Mamy podpisane kompromisy, które sukcesywnie będą nadsyłane. W sezonie 2019/20 będziemy mieli możliwość, aby wyjść ze wszystkim na prostą – dodaje Krysiewicz.

Przed weekendem klub ogłosił kontrakty z Grzegorzem Małeckim oraz Jakubem Fiszerem. Jarosław Krysiewicz ma pozostać na stanowisku pierwszego trenera zespołu. W poniedziałek można spodziewać się kolejnych nazwisk.

*

Bez oficjalnej decyzji pozostaje też Księżak Łowicz, który ubiegał się o przyznanie dzikiej karty. Zostały spełnione wszystkie warunki i niewiele wskazuje na to, aby była ona inna niż pozytywna.

Klub podał niedawno informacje o tym, że to Michał Spychała poprowadzi łowicki zespół. W przyszłym sezonie zobaczymy tam na pewno Piotra Robaka, Michała Samsonowicza, Mikołaja Czyża, Arkadiusza Kobusa czy Mikołaja Groda.

*

Niepokojące wieści docierają z Dolnego Śląska. Zetkama Doral Nysa Kłodzko budowała zespół z myślą o pierwszej lidze, ale z dnia na dzień losy klubu stały się niepewne. Wiele wskazuje na to, że może on podzielić losy Politechniki Gdańskiej, która wycofała się z pierwszej ligi przez brak wystarczających środków.

Losy wszystkich pierwszoligowych klubów będą znane do 31 lipca.

Pamela Wrona, @Pamela_Wrona