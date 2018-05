Trójmiasto wielu koncepcji i niewielu wyników

Asseco Gdynia i Trefl Sopot więcej łączy, niż dzieli, ale w tym sezonie obie ekipy miały ze sobą nadspodziewanie dużo wspólnego. Obie walczyły do końca o ósemkę, obie osiągnęły ten sam bilans (17-15) i… obie znalazły się poza play-offami.

Po raz kolejny w Trójmieście powodów do radości nie ma, nawet jeśli nastroje po obu stronach miedzy po ostatnim meczu rundy zasadniczej nieco inne.

W Gdyni młodzież, ale starsza

W Gdyni, mimo braku awansu, dodatni bilans przyjęto nawet z umiarkowanym optymizmem. Spora w tym zasługa polskiego składu i wpajanego wszystkim jak mantrę myślenia „jesteśmy wyjątkowi”. Kto ma zamiar w to wierzyć – jego sprawa. Efekt jest jednak niepodważalny – gra w kratkę i brak play-offów. Przy całej otoczce projektu Asseco, jest to jednak wynik, który kibiców zadowolić nie może.

Trzeba oczywiście gdyńskiemu klubowi oddać, że robi sporo dobrej roboty dla polskiej koszykówki (mimo braku wyników, tak jak kiedyś śp. Polonia 2011 Warszawa). Doświadczenie zbierane przez Marcela Ponitkę, możliwość szukania formy przez Mikołaja Witlińskiego, wystrzał formy Jakuba Garbacza czy chociażby umożliwienie sprawdzenia Filipa Puta w ekstraklasie.

Z drugiej strony, powyższe przykłady pokazują, że mit Asseco o ogrywaniu młodzieży trzeba jednak po tym sezonie nieco naprostować. Żaden z wyżej wymienionych nie jest już młodzieżowcem (w rozumieniu rozgrywek w Polsce) – Ponitka w tym roku kończy 21 lat, Put ma już 25. To już nie ogrywanie młodzieży, lecz rodzaj dodatkowej ścieżki dla Polaków, swego rodzaju Priority Pass przy wejściu na pokład PLK.

Zresztą Asseco samo tę tezę niejako potwierdza. To właśnie drużyna juniorów starszych gdyńskiego klubu wygrała w tym roku MP U20 (LINK>>). Ktoś pomyśli – świetnie, pewnie mistrzowie dobijają się do pierwszej drużyny? No raczej nie – Bartłomiej Pietras (MVP MP), Maciej Leszczyński i Filip Stryjewski zagrali w tym sezonie łącznie 12:22.

Tak, mowa tu o 19-, 20-latkach. I tak na marginesie – jeśli najlepsi zawodnicy mistrza Polski U20 nie łapią się do pierwszego składu drużyny, która mieni się w PLK tytułem najlepszego miejsca dla młodzieży, to czy nie jest to konkluzja bardzo pesymistyczna?









Sopockie przypadki

Tak jak dziękujemy Asseco za Ponitkę, tak Treflowi trzeba zwrócić, że wprowadzenie do pierwszego poważnego sezonu Łukasza Kolendy było udane – postępy, jakie zrobił ten młody (uff, w końcu ktoś, kogo z czystym sumieniem można tak nazwać) rozgrywający w każdym elemencie gry są ogromne. I to tyle z pozytywów.

Przedwczesny koniec sezonu w Sopocie to deja vu dla kibiców żółto-czarnych. Znów było blisko, znów zabrakło tego „jednego” meczu. W tym może problem – zamiast poszukiwać tego jednego momentu, który zaważył o braku awansu do PO, należałoby po prostu pewne rzeczy uporządkować. Tymczasem w Sopocie chyba nie do końca wiedzą, czy chcą ogrywać młodzież (Ł. Kolenda), dawać szansę Polakom (Karolak, M. Kolenda, Śmigielski), kultywować ikony (Dylewicz, Stefański), czy wszystko naraz – przy okazji spinając to wszystko nie najwyższym budżetem.

Tajemnicą poliszynela na sopockim Monciaku jest to, że w Treflu ściera się zbyt wiele koncepcji. A jak każdy przynosi puzzle z innego kompletu, to nie ma szans ułożyć z nich obrazka. Tak do Sopotu wcześniej wrócił Filip Dylewicz, zaburzając budżet i rotację (ale w końcu ikona to ikona). Trafił tam zresztą trochę przypadkiem. A propos…

W tym roku obiecująco w Treflu wyglądał duet Trotter-Love. Duet, który zjawił się w Sopocie… przypadkiem, przez kontuzję Brandona Browna (najpierw na zastępstwo sprowadzono Love’a, a potem Trottera). Gdyby nie problemy z plecami Browna, być może pozostałych Amerykanów w ogóle nie byłoby w Sopocie. Trochę w tym wszystkim za dużo chaosu, prawda?

Co jest pewne?

Jak będzie za rok? Na razie nie słychać, żeby w Gdyni miały zmienić się budżet i koncepcja budowy zespołu. Nic nie wskazuje także na znaczącą poprawę sytuacji finansowej w Sopocie. Tam kibice mogą liczyć jedynie na wyciągnięcie wniosków z poprzednich dwóch sezonów i uniknięcie błędów w budowie składu.

Z takim podejściem obu klubów, jak obecnie, nic się w Trójmieście nie zmieni i co rok będzie to samo. Gorączkowe liczenie możliwych wariantów i małych tabelek w kwietniu 2019 roku – to można wziąć za pewnik.

Michał Świderski

