Trotter transferem Trefla – co z wysokimi?

Solidny na obwodzie zespół z Sopotu wyraźnie wzmocnił się na pozycji rozgrywającego Obim Trotterem. Po odejściu Nikoli Markovicia dużo gorzej wygląda jednak formacja podkoszowa.

Obie Trotter to bardzo dobry gracz na warunki PLK i nie trzeba o tym nikogo przekonywać – w poprzednim sezonie doświadczony Amerykanin notował średnio 13,0 punktu oraz 4,4 asysty, był jednym z filarów srebrnej drużyny Polskiego Cukru Toruń.

Trotter będzie teraz pierwszą jedynką Trefla, a Jermaine Love – zastępujący w tej roli kontuzjowanego Brandona Browna – zostanie przesunięty na pozycję nr 2. To oznacza, że na trójce będą grali Jakub Karolak z Michałem Kolendą, a kontuzjowany obecnie Artur Mielczarek będzie czwórką.

Ale formacja podkoszowa Trefla i tak wygląda dość ubogo – w piątce jest miejsce dla Filipa Dylewicza i Steve’a Zacka, w roli zmienników są pełniący marginalne role Marcin Stefański i Jakub Motylewski oraz wspomniany Mielczarek.

Czy to wystarczy do walki o play-off? Trefl przegrał pięć z sześciu ostatnich meczów (wygrał tylko z Legią), z bilansem 7-8 spadł na 12. miejsce w tabeli.

