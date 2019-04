Trzech Polaków w drafcie NBA 2019 – elitarne towarzystwo

Aleksander Balcerowski, Łukasz Kolenda i Adrian Bogucki zostali oficjalnie zgłoszeni do draftu NBA. Brzmi fantastycznie, ale przede wszystkim chodzi jednak o możliwość udziału w cenionych campach dla największych europejskich talentów.

Zawodnicy z Europy poniżej 22 roku życia mogą deklarować chęć wzięcia udziału w zbliżającym się drafcie. Zgłoszenia do tegorocznego naboru wysłało 3 Polaków: Łukasz Kolenda, Adrian Bogucki i Aleksander Balcerowski.

Samo zgłoszenie to nie tylko szansa na wybór w drafcie, czy promocja swojego nazwiska, ale także szansa na wzięcie udziału w campie organizowanym przez NBA. W zeszłym roku w NBA Global Camp wzięli udział Michał Kolenda i Marcel Ponitka. W tym roku odbędzie się on w Monako od 30 maja do 2 czerwca. Weźmie w nim udział 40 najbardziej perspektywicznych zawodników spoza USA.

Nie jest tajemnicą, że największe szanse z powyższej trójki na zaistnienie w drafcie ma Aleksander Balcerowski (18 lat, 216 cm). Polski podkoszowy gra obecnie w euroligowym zespole Herbalife. Olek to nowoczesny wysoki, który często ucieka na obwód. Przy zachowaniu proporcji, styl jego gry porównać można do Lauriego Markkanena, czyli jest bardzo wysokim graczem, który dysponuje dobrym rzutem z dystansu – w NBA poszukuje się takich zawodników, co może być szansą dla Polaka.

Łukasz Kolenda (19 lat, 195 cm) w tym sezonie, w barwach Trefla Sopot, zdobywa średnio 10,1 punktu i rozdaje 3,3 asysty. Łukasz na pewno musi poprawić skuteczność – trafia 31% rzutów za 3 i 40% rzutów za 2. Na jego indywidualne statystyki na pewno rzutuje fatalny sezon Trefla, który na dziś jest najpoważniejszym kandydatem do spadku z PLK.









Adrian Bogucki (19 lat, 215 cm) w tym sezonie zaliczył dwa kluby. Rozpoczął w Krośnie, gdzie jednak nie przebił się do regularnej gry, a kończył w Radomiu. W całym sezonie zdobywa średnio 3,9 punktu i 3,4 zbiórki.

Do draftu 2019 zgłosiło się już ponad 50 zawodników z Europy. Jednym z najgorętszych nazwisk jest Gruzin Goga Bitadze (19 lat, 212 cm), który w tym sezonie występował w Mega Bemax i Buducnosti Podgorica w Lidze Adraityckiej. Bitadze został nawet MVP tego sezonu w tej lidze. Ma także za sobą 13 meczów w Eurolidze, w których zdobywał średnio 12 punktów.

Głośno zapewne będzie też wokół nadziei francuskiego basketu – Sekou Doumboya (18 lat, 206 cm to na co dzień gracz francuskiego Limoges.

Draft odbędzie się 20 czerwca w hali Barclays Center na Brooklynie. Wcześniej, 14 maja, odbędzie się loteria draftowa – kluby NBA wylosują numery, z którymi będą wybierać zawodników. Pewniakiem do numeru 1 w 2019 roku pozostaje oczywiście Zion Williamson, gwiazdor uniwerku Duke.

RW

