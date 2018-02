Turniej europejskich talentów – oczko Pluty juniora

Pierwszy mecz prestiżowego turnieju juniorów Adidas Next Generation Tournament, Betis Sevilla przegrał wprawdzie z Brose Bamberg 72:83, ale Andrzej Pluta jr w barwach hiszpańskiej drużyny pokazał się z dobrej strony – zdobył 21 punktów.

Na otwarcie cyklicznego turnieju dla juniorskich (do lat 18) drużyn czołowych klubów Europy, trenujący i grający w Sewilli Polak był najskuteczniejszym graczem swojego zespołu, choć trzeba przyznać, że podobnie jak reszta zespołu – nie grzeszył skutecznością w drugiej połowie meczu.

Andrzej Pluta junior (190 cm., 2000 r.), spędził na boisku ponad 30 minut, najwięcej w zespole. Trafił 8 z 19 rzutów z gry, w tym 4/12 z dystansu. Zanotował 21 punktów, 4 zbiórki i 3 asysty. W drugim meczu, jeszcze dziś wieczorem, Betis zagra z gospodarzami – Bayernem Monachium.

Syn naszego słynnego reprezentanta Polski Andrzeja Pluty już w ubiegłorocznej edycji tego turnieju pokazał się z bardzo dobrej strony. Średnio na mecz notował ponad 17 punktów, w jednym ze spotkań zdobył ich aż 28, a w innym trafił rzut na zwycięstwo. Oby udało się powtórzyć takie wyczyny także teraz!

Na co dzień 17-latek gra w rezerwach „dorosłego” Betisu, w IV lidze hiszpańskiej. Notuje w obecnym sezonie średnio 17.7 pkt. na mecz, trafia 40% rzutów z dystansu.

