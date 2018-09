Turniej w Petersburgu – gramy z Rosją i Izraelem

W piątek i sobotę reprezentacja Polski koszykarzy zagra mecze towarzyskie, przygotowujące do eliminacyjnych pojedynków z Włochami i Chorwacją. Do kadry dołączy Mateusz Ponitka.

Wciąż mamy poważne problemy kadrowe, ale 10 zawodników na turniej w Rosji udało się uzbierać. Do drużyny na miejscu ma dołączyć Mateusz Ponitka, który przygotowywał się do sezonu ze swoim nowym klubem – Lokomotiwem Kubań Krasnodar.

W Petersburgu reprezentacja Polski weźmie udział w turnieju o nazwie „Puchar Kondraszyna i Biełowa”. Jego terminarz przedstawia się następująco (godziny czasu polskiego):

Czwartek, 18.00, Rosja – Izrael

Piątek, 16.00, Polska – Izrael

Sobota, 12.30, Rosja – Polska

Jest szansa, że przynajmniej sobotni występ Polaków będzie można obejrzeć. Rosyjska federacja informuje, że oba mecze z udziałem Rosji będą transmitowane w jednym z lokalnych, sportowych kanałów telewizyjnych oraz na oficjalnej stronie internetowej związku.

Skład reprezentacji Polski na turniej w Rosji: Kamil Łączyński, Łukasz Kolenda, Marcel Ponitka, Mateusz Ponitka, Przemysław Zamojski, Michał Sokołowski, Karol Gruszecki, Aaron Cel, Adam Hrycaniuk, Mikołaj Witliński.

Skład reprezentacji Rosji, obrońcy: Dmitrij Kułagin, Witalij Fridzon, Dmitrij Chwostow (wszyscy Lokomotiw), Michaił Kułagin, Iwan Uchow (obaj CSKA), Aleksiej Szwied (Chimki), Mikołaj Baburin (bez klubu). Skrzydłowi: Semen Antonow, Nikita Kurbanow (obaj CSKA), Nikita Bałaszow (BC Nevezis, Litwa), Petr Gubanow (Chimki), Siergiej Karasiew (Zenit St. Petersburg). Podkoszowi: Władimir Iwlew (Lokomotiw), Artiem Klimienko (Uniks).

