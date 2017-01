Turów lepszy od Rosy – ucieczka po przerwie

Zgorzelczanie musieli odrabiać straty na początku i pierwszej, i drugiej kwarty, ale w drugiej połowie rozłożyli już Rosę na łopatki. Wygrali 82:69 i przerwali serię trzech porażek.

Najpierw było 6:16, bo Turów praktycznie nie bronił, co najlepiej wykorzystywał Robert Witka (szybkie 7 punktów). Potem było 25:33, po tym, jak zmiennicy z Radomia dobrze radzili sobie w obronie i zatrzymywali kolejne ataki gospodarzy.

A potem była przerwa, a po niej – bardzo dobra gra Turowa po obu stronach parkietu.

Choć, by być precyzyjnym, docenić trzeba już końcówkę drugiej kwarty w wykonaniu zgorzelczan – były w niej lepsza obrona, przechwyty, kontry i celna trójka Michała Michalaka na zakończenie. Drugą połowę Michalak zaczął od kolejnego trafienia z dystansu, potem dobry moment miał Mateusz Kostrzewski (12 punktów, 14 zbiórek i 2 asysty w meczu).

Zrobiło się 51:41, co oznaczało, że na przełomie drugiej i trzeciej kwarty Turów miał zryw 26:8. Nie było jeszcze po meczu, Rosa zdołała zmniejszyć straty do sześciu punktów, ale radomianom ewidentnie brakowało sił. We wtorek w Lidze Mistrzów wicemistrzowie Polski zdołali rzucić tylko 17 punktów w drugiej połowie, w sobotę w Zgorzelcu zatrzymali się na 11 w decydującej, trzeciej kwarcie.

I tak Turów wygrał zasłużenie, w czwartej kwarcie ważne trójki trafiał rozgrywający dobry mecz Tweety Carter (15 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty, 3 przechwyty), Michalak ostatecznie zgromadził 15 punktów, 7 zbiórek i 4 asysty, ale najskuteczniejszy u zwycięzców był Denis Ikovlev (18 punktów). Turowowi nie przeszkodził fakt, że Kirk Archibeque był cieniem samego siebie i zdobył ledwie 2 punkty oraz 3 zbiórki.

Dla Rosy 19 punktów rzucił Jarosław Zyskowski, ale po kolejnej porażce na wyjeździe, trudno ten zespół pochwalić za cokolwiek. Radomianie mają bilans 8-7 i grozi im, że nie zagrają w turnieju o Puchar Polski w Warszawie.

