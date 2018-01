Turów przekorny – im gorzej, tym lepiej

Stracili dwóch rozgrywających, w trakcie sezonu odszedł trener, a wygrali 6 z 7 ostatnich meczów i w tabeli bliżej im do czołówki niż do grupy walczącej o play-off. Ale bardzo ciężko będzie utrzymać wysoką, piątą pozycję.

Lookbook Mateusz Ponitka x SklepKoszykarza.pl – zobacz produkty! >>

W niedzielę, w końcówce czwartej kwarty meczu z TBV Startem, zgorzelczanie przegrywali 69:76 i wydawało się, że to już koniec serii ich zwycięstw.

A jednak!

Brad Waldow wcelował za trzy (!), do kosza trafił Rod Camphor, cztery punkty zdobył Cameron Ayers, a potem były trzy dogrywki. Tę trzecią celnymi rzutami zaczęli właśnie Ayers z Camphorem i PGE Turów ostatecznie wygrał 123:111.

To była 6. wygrana zgorzelczan w ostatnich 7 spotkaniach. Turów awansował na zaskakująco wysokie (biorąc pod uwagę zawirowania w składzie i na ławce) piąte miejsce w tabeli, z bilansem 11-6 bliżej mu do Stelmetu i Polskiego Cukru niż mieszczących się na końcu ósemki Polpharmy czy Kinga.

Tylko czy taka pozycja jest do utrzymania?

Nie pękają, a Waldow walczy

Turów wygrywał ostatnio ze Startem, Legią, Czarnymi, Asseco, Miastem Szkła i AZS Koszalin. Czyli dołem tabeli i dwoma zespołami wyskakującymi ponad stan (Start, Asseco). Tylko z AZS zgorzelczanie zwyciężyli zdecydowanie, w każdym z pozostałych spotkań walczyli czy też męczyli się do końca. Z Legią to oni pozwolili wrócić do gry słabeuszowi, ze Startem, Czarnymi i Asseco wykorzystywali prezenty od rywali.

Z drugiej strony – to też trzeba umieć wykorzystać, a Turów umiał. Zgorzelczanie nie pękają w decydujących momentach – cały czas na bardzo dobrym poziomie gra Ayers (czwarty strzelec ligi ze średnią 18,3 punktu), na specjalistę od ważnych trafień wyrasta Camphor (12,3 punktu, 46 proc. za trzy), w kluczowych momentach włączają się Stefan Balmazović, Bartosz Bochno, Jakub Patoka czy nawet Kacper Borowski.

Na osobny akapit zasługuje Waldow, którzy w czterech ostatnich spotkaniach notował średnio 16,2 punktu, 9,0 zbiórki oraz 3,0 bloku. Sylwetkę ma misiowatą, trafia tylko 55 proc. wolnych (2/8 ze Startem), ale jest bardzo przydatny, stał się jednym z trzech najważniejszych graczy Turowa.









Obrona spoza play-off

Wracając do szans zgorzelczan na utrzymanie tak wysokiego miejsca – będzie ciężko, zwycięstwa Turowa wciąż budowane są na zbyt wątłych podstawach. Szczególnie jeśli chodzi o obronę, co zresztą przyznaje trener Michael Claxton. – Wiemy, że możemy w każdym meczu zdobyć odpowiednią liczbę punktów, ale zawsze zagadką jest, czy potrafimy spowolnić rywala – mówił ostatnio w rozmowie z „Przeglądem Sportowym”.

Turów broni słabo, jego DRtg na poziomie 112,9 to piąty najgorszy wynik w lidze – niżej są tylko AZS, Miasto Szkła, Legia i GTK. Przeciwnicy zgorzelczan trafiają aż 49,1 proc. rzutów z gry, to trzeci najsłabszy wskaźnik w PLK. Turów traci średnio 87,6 punktu na mecz i nawet, jeśli trzy dogrywki ze Startem ten wynik zawyżyły, to dziury w obronie są po prostu widoczne.

Słabości w defensywie Turów rekompensuje sobie atakiem – szczególnie rzutami z dystansu. 40,5 proc. skuteczności za trzy, to drugi wynik w lidze (pierwszy jest rewelacyjny ostatnio Polski Cukier – 43,5 proc.!). Powyżej 40 proc. rzutów trafiają Patoka, Camphor, Ayers, Balmazović, ich skuteczność sprawia, że zgorzelczanie mają szósty ORtg w lidze (113,9) za Dąbrową, Polskim Cukrem, Anwilem, Rosą i Kingiem.

Ile Turów będzie jeszcze wygrywał opierając się na świetnej skuteczności i dystansu oraz zimnej krwi w końcówkach? Dwa najbliższe mecze to wyjazdy do Ostrowa Wlkp. i Gliwic, a przed Pucharem Polski będą jeszcze spotkania u siebie z Asseco, we Włocławku i z Polskim Cukrem. Wszystko ponad dwie wygrane uznamy, mimo wszystko, za zaskoczenie.

ŁC

