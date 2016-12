Turów i Stelmet grają razem – piękny gest kibiców!

Na co dzień są rywalami na boisku i na trybunach, ale potrafią też pięknie się zjednoczyć. Kibice PGE Turowa Zgorzelec i Stelmetu Zielona Góra wspierają zbiórkę na leczenie Filipka.

Filipek mieszka w Zgorzelcu, ma roczek i jest obustronnie głuchy. Potrzebuje nie jednej, ale kilku operacji, a potem rehabilitacji. Jeden z mieszkańców Zgorzelca, widząc apel mamy Filipka na Facebooku, postanowił zorganizować zbiórkę pieniędzy i przeznaczył na ten cel koszulkę Dominika Tomczyka z autografem. Licytacja trwa do 28 grudnia, wciąż można wziąć w niej udział.

Nagłośniona na Facebooku i Twitterze akcję wsparł m.in. także PGE Turów – podczas świątecznego meczu ze Stelmetem, który rozegrany zostanie 26 grudnia w Zgorzelcu, przeprowadzona zostanie zbiórka na ten cel. W pomoc bardzo zaangażowali się członkowie Klubu Kibica Tur.

Ale nie tylko Turów chce pomóc Filipkowi – do akcji włączyli się także rywale. Klub Kibica Zastal rzucił pozytywne wyzwanie:

Hej @kksturow rzucamy wyzwanie 👊👍💪 Kto zbierze więcej $ dla Filipka. Wy 26 grudnia w PGE Arena czy My 8 kwietnia w CRS #razem #pomagamy pic.twitter.com/WwuQspvMId — Klub Kibica Zastal (@kkzastal) December 22, 2016

Kibice z Zielonej Góry zapowiadają też, że na kwietniowe spotkanie w CRS chcą zaprosić całą rodzinę Filipka.

Na ten apel zareagowały także oba kluby – Turów i Stelmet. I to jest piękne – boiskowa walka to jedno, tu się można spodziewać rywalizacji na całego, jednak Zgorzelec i Zielona Góra pokazują, że można też współpracować na rzecz szczytnego celu.

Świąteczny hit, na który czeka cała liga, dzięki kibicom ze Zgorzelca i Zielonej Góry zyskał nowy wymiar. Brawo!

Chętni do wsparcia Filipka, mogą to zrobić także poprzez stronę Dla Filipka.