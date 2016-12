Turów nie zasłużył na wygraną, Stelmet nie zasłużył na pochwały

Zgorzelczanie mieli dziurawą obronę, ale też skutecznego Michała Michalaka. Stelmet zatracił instynkt zabójcy, ale potrafi zbudować ścianę w polu trzech sekund. Oto pięć obserwacji po hicie PLK, w którym Stelmet wygrał 85:83 z PGE Turowem.

1. Turów nie zasłużył

Gdyby trzy sekundy przed końcem Turów potrafił lepiej wybić piłkę z autu, znaleźć pozycję do rzutu i zdobyć zwycięskie punkty, mówilibyśmy o wielkiej pogoni zgorzelczan, ich wspaniałym powrocie i niespodziance w świątecznym hicie. Szybko zapomnielibyśmy, że Stelmet prowadził w tym meczu przez 36 minut, że jego przewaga wahała się przez większość tego czasu w granicach 5-13 punktów.

Tymczasem Turów, mimo swojej waleczności, po prostu nie zasłużył na tę wygraną. To Stelmet zaprosił rywala do gry, gospodarze sami z siebie nie byli w stanie pokonać mistrza. No bo jak to zrobić, jeśli do przerwy w meczu u siebie traci się 47 punktów i pozwala się przeciwnikowi na trafienie 62 proc. rzutów z gry? Jeśli zostawia się dużo swobody Łukaszowi Koszarkowi? Jeśli pudłuje się sześć rzutów wolnych w ostatniej minucie?

2. Stelmet stracił kontrolę

Ale tak, jak Turów nie zasłużył na wygraną, tak Stelmet nie zasłużył na wielkie pochwały. Mistrzowi zabrakło w końcówce instynktu zabójcy albo po prostu zwykłego opanowania i utrzymania przewagi. W tych ostatnich trzech minutach zielonogórzanie popełnili aż cztery straty, z których niektóre były kompromitujące.

W sumie mistrzowie Polski popełnili ich aż 19 – cztery miał Thomas Kelati, po trzy Łukasz Koszarek i Adam Hrycaniuk. James Florence kozłował sobie w nogę, Armani Moore wyrzucał piłkę na aut, Karol Gruszecki gubił piłkę tuż po własnym przechwycie. Stelmet wygrał, bo był lepszy, ale znów pozostawił wrażenie, że jest jak najbardziej do zdetronizowania przez lepiej zorganizowany w obronie zespół.

3. Góra Zielona, ale też wysoka

208 cm Juliana Vaughna, 206 cm Vladimira Dragicevicia, 206 cm Adama Hrycaniuka, 203 cm nieobecnego w poniedziałek Nemanji Djurisicia. U każdego z nich – twarda, masywna sylwetka i mięśnie. W meczu z Turowem, tak jak wcześniej z Anwilem, Stelmet przypomniał nam, jaki jest wielki.

Mistrzowie Polski chyba właśnie pod koszem mają największą przewagę nad konkurencją – z Anwilem Vaughn, Dragicević i Hrycaniuk mieli 12/17 z gry, rzucili 27 punktów, zebrali 11 piłek. Z Turowem ta trójka miała 14/17 z gry, 33 punkty i 11 zbiórek. Owszem, Kirk Archibeque był bez formy po zatruciu pokarmowym, ale w starciu z trójgłową hydrą z Zielonej Góry nawet w pełnym zdrowiu miałby ciężką przeprawę.

4. Turów dziurawy

Przed meczem ze Stelmetem zgorzelczanie mieli siódmą efektywność obrony w lidze (101,6 punktu traconych na 100 posiadań) i w poniedziałek na pewno jej nie poprawili. Momentami grali w obronie bardzo źle – wspominany już Koszarek, który mistrzem mijania już dawno nie jest, nie miał problemu z wejściami, po których mógł odrzucać piłkę na obwód.

Błysnęli także strzelcy Stelmetu – Thomas Kelati i Przemysław Zamojski, którzy mieli sporo łatwych pozycji do rzutu. Rotacja defensywna Turowa nie działała, tu usprawiedliwieniem może być brak Denisa Ikovleva, który dobrze się przesuwa i łata dziury. I o ile David Jackson większość rzutów oddawał pod presją, tak Stelmetowi momentami grało się lekko, łatwo i przyjemnie.

5. Michalak rośnie, rozgrywający niekoniecznie

Jeśli w Turowie szukać pozytywów, to można wskazać na Michała Michalaka, który ze Stelmetem zdobył 22 punkty i ustanowił swój rekord sezonu. To kolejny dobry mecz 23-letniego rzucającego, w grudniu Michalak ma średnio 18,0 punktu w czterech spotkaniach, trafił w nich 13 z 20 trójek.

Ze Stelmetem dobrze zagrał też Tweety Carter (16 punktów, 7 zbiórek, 7 asyst, tylko jedna strata), ale akurat jeśli chodzi o rozgrywających, to wciąż można odnieść wrażenie, że Amerykanin wraz z Michaelem Gospodarkiem stanowią słabszy punkt zespołu. W poniedziałek to jednak Koszarek – mimo strat w końcówce – prezentował się lepiej i na wyższym poziomie kontrolował grę swojej drużyny.

ŁC, TS