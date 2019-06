Tuż przed draftem – Mike Conley w Utah Jazz!

Duży transfer na Zachodzie NBA. Rozgrywający Grizzlies Mike Conley zagra w Utah, a Jazz w zamian wysyłają do Memphis pakiet: Jae Crowder, Kyle Korver, Grayson Allen, 23 pick tego draftu i przyszły wybór w 1 rundzie.

O transferze rozgrywającego Memphis Grizzlies do Utah Jazz mówiło się już nawet przy okazji trade deadline w trakcie obecnego sezonu. Jazzmani szukali opcji na wzmocnienie swojej drużyny właśnie na pozycji numer 1 i wydaje się, że Mike Conley to idealny wybór.

Memphis has traded guard Mike Conley to the Utah Jazz for Grayson Allen, Kyle Korver and Jae Crowder, the 23rd pick in Thursday's Draft and a future first-round pick, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2019