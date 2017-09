Twarde zderzenie z ACB – Michalak bez punktu w debiucie

Tecnyconta Saragossa przegrała wyjazdowe spotkanie z Obradoiro 74:80, a nasz Michał Michalak w debiucie w lidze hiszpańskiej nie trafił niestety ani jednego rzutu.

Polak w sparingach potrafił zdobywać po kilkanaście punktów, ale tuż przed sezonem jego zespół zatrudnił Gary’ego Neala, dobrze znanego z NBA, doświadczonego rzucającego i można się było spodziewać, że w meczach o stawkę rola Michała Michalaka nieco zmaleje.

Polak dostał swoje szanse, w meczu otwarcia sezonu z zespołem na podobnym do Saragossy poziomie, zagrał przez niecałe 16 minut. Niestety, zanotował 0/6 na gry, w tym 0/4 z dystansu. Dodał do tego 2 zbiórki i stratę. W ostatniej minucie, przy kilkupunktowej stracie wszedł jeszcze na boisko, ale nie miał już szansy na rzut.

To goście z Saragossy prowadzili nieznacznie przez większość meczu, ale o wyniku zadecydowała nieudana (14:23) ostatnia kwarta. Najskuteczniejszy w drużynie Tecnyconta był łotewski weteran Janis Blums, autor 17 punktów. Gary Neal dodał 16, ale nie imponował skutecznością, trafił 7/16 z gry.

RW

