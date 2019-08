Tweety Carter – Start wybiera sprawdzone opcje

Zmiana w Lublinie na pozycji rozgrywającego. Jamesa Washingtona zastąpi dobrze znany z PLK, grający w ostatnim sezonie w Spójni Stargard, Tweety Carter. Amerykanin jest pierwszym obcokrajowcem w zespole Davida Dedka.

PZBUK! Bonus powitalny 500 zł na start – podwajamy pierwszy depozyt!

Tweety Carter (32 lata, 180 cm) to absolwent uczelni Baylor na której spędził 4 lata. W karierze zwiedził już wiele europejskich krajów, m.in. Chorwację (KK Cibona), Czechy (CEZ Nymburk), czy Francję (ASVEL, Le Portel).

Minione rozgrywki rozpoczął w Grecji, w Kolossosie Rodos, a kończył w Spójni Stargard. To druga wizyta Amerykanina w Polsce – w sezonie 2016/17 grał w Turowie Zgorzelec, gdzie był jednym z liderów.

W zespole prowadzonym przez Kamila Piechuckiego rozegrał 8 spotkań. Zdobywał średnio 13,9 punktu (41% za 3), zbierał 5,2 piłki i rozdawał 5,1 asysty. Był dodatkiem do składu „last minute”, ale także graczem, który w mocny sposób przyczynił się do utrzymania stargardzian.

Carter musiał mocno zapaść w pamięć lublinianom, którym rzucił 12 punktów (4/5 za 3), a jego Spójnia wygrała aż 93:78, bowiem to właśnie w TBV Starcie będzie grał w poprzednim sezonie. Jak podaje „Kurier Lubelski”, Tweety podpisał właśnie kontrakt z zespołem prowadzonym przez Davida Dedka (choć mówiło się o tym transferze już dużo wcześniej).

Amerykanin zastąpi na pozycji rozgrywającego Jamesa Washingtona, który dwa ostatnie lata spędził w Lublinie. Washington przeniósł się do ligi rumuńskiej, zagra w BCM U FC Argeș Pitești.

Carter jest pierwszym zawodnikiem zagranicznym w Starcie. Do składu ma dołączyć jeszcze trzech kolejnych.

GS

Nowe kontrakty, nazwiska i składy drużyn PLK w sezonie 2019/20 znajdziesz TUTAJ >>