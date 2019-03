Tweety Carter w Spójni – last minute w Stargardzie

Także Spójnia Stargard aktywnie bierze udział w wyścigu zbrojeń na dole tabeli i zatrudniła kolejnego zawodnika. Tym razem chodzi o Demonda Cartera, który w przeszłości grał w Turowie Zgorzelec.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

W tym tygodniu do zespołu ze Stargardu dołączył już amerykański środkowy, Jimmie Taylor (więcej TUTAJ>>), a teraz do składu Spójni wskakuje rozgrywający, Demond „Tweety” Carter (32 lata, 180 cm).

Carter to absolwent znanej uczelni Baylor. Później jego kariera europejska prowadziła przez Izrael, Czechy , Chorwację, Niemcy, Włochy, Francję, Litwę i Polskę, a w tym sezonie rozegrał 8 spotkań w lidze greckiej. Dla zespołu Kolossos Rodou BC zdobywał 7,8 punktu w 21 minut i rozdawał 2,4 asysty.

W Turowie grał w sezonie 2016/17. Skończył te rozgrywki ze średnimi na poziomie 12,3 punktu i 4,4 asysty w 28 minut. „Tweety” to rozgrywający, który potrafi punktować. W całej karierze rzadko kiedy schodził poniżej skuteczności 35% z dystansu. Jego doświadczenie nabyte w wielu uznanych klubach powinno zaprocentować i pomóc Spójni w walce o utrzymanie.

Ciekawie zapowiada się zestawienie obwodu zespołu ze Stargardu, gdzie pozbawiony piłki z rąk najprawdopodobniej zostanie Rod Camphor, które można się spodziewać częściej w roli rzucającego.

Spójnia po ostatnim zwycięstwie Trefla jest najbardziej zagrożonym spadkiem zespołem. Ostatnie transfery dają jej nadzieję na parę zwycięstw więcej i walkę do samego końca o miejsce w PLK.

GS

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>