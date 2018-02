Twierdza Leszno – Kaczmarzyk trafia przez całe boisko!

Jamalex Polonia 1912 Leszno wygrała 13. w tym sezonie mecz u siebie – w niedzielę pokonała 90:83 GKS Tychy. A świetny ostatnio Adam Kaczmarzyk trafił buzzer-beatera przez całe boisko.

30-letni skrzydłowy jest ostatnio w wyśmienitej formie – w sześciu ostatnich spotkaniach rzucał średnio po 22,3 punktu, w poprzedniej kolejce w Siedlcach zdobył aż 36 trafiając 7 z 8 trójek.

Wychodzi mu wszystko, nawet takie rzuty:

Powyższy rzut ustalił wynik do przerwy na 48:46 dla gospodarzy, ale wyższą przewagę Polonia wypracowała sobie dopiero w ostatniej kwarcie (23:16). Mecz wygrany 90:83 był 10. z rzędu dla drużyny Łukasza Grudniewskiego – Kaczmarzyk zdobył w nim 15 punktów i miał 11 zbiórek, Stanferd Sanny rzucił 23 punkty, a Kamil Chanas miał 22 i 10 asyst.

Polonia z bilansem 21-2 (13-0 u siebie) jest w ścisłej czołówce tabeli razem ze Spójnią Stargard (21-1). Do PLK awansuje zwycięzca play-off I ligi.

