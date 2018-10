Tydzień z basketem w TV: Anwil w Avellino, wielkie derby w PLK

Szlagierami koszykarskiego tygodnia będą mecze polskich drużyn w pucharach – Anwilu z Avellino i Arki z Albą Berlin. Wisienką na torcie zaś sobotni rewanż za Superpuchar – wizyta Polskiego Cukru we Włocławku.

Kolekcja Mitchell & Ness – NBA za jakim tęsknisz! >>

Jak co poniedziałek, mamy dla Was zestawienie najważniejszych koszykarskich meczów oraz transmisji w nadchodzącym tygodniu (22-28.10)

Poniedziałek 22.10

Liga turecka:

Godz. 22:00 Darussafaka Tekfen – Bahcesehir Koleji (Sportklub)

Wtorek 23.10

PLK:

Godz. 19. 00 Polpharma Starogard gdański – Stelmet Enea BC Zielona Góra (emocje.tv)

Eurocup:

Godz. 20.00 Alba Berlin – Arka Gdynia (Eurosport 1)

BCL:

Godz. 20.30 Sidigas Avellino – Anwil Włocławek (Eleven)

Godz. 23:00 Magazyn PLK (Polsat Sport)

Środa 24.10

2LM:

Godz. 17:30 Biofarm Basket II Suchy Las – Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne (tvcom.pl)

PLK:

Godz. 19:00 GTK Gliwice – AZS Koszalin (emocje.tv)

Czwartek 25.10

Godz. 19:00 MKS Dąbrowa Górnicza – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (emocje.tv)









Piątek 26.10

Godz. 18:45 Piąta kwarta – Magazyn Ligi hiszpańskiej ACB (Sportklub)

PLK:

Godz. 19:00 Arka Gdynia – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

Liga turecka:

Godz. 19:00 Bahcesehir Koleji – Banvit BK (Sportklub)

Sobota 27.10:

PLK:

Godz. 12.40 Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport, IPLA)

Godz. 17:00 AZS Koszalin – Spójnia Stargard (emocje.tv)

BLK:

Godz. 15:00 Enea AZS Poznań – Widzew Łódź (Sportklub)

Godz. 17:00 Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – Energa Toruń (tvcom.pl)

Godz. 18:00 Enea AZS Poznań – Widzew Łódź (tvcom.pl)

1LM:

Godz. 17:00 Enea Astoria Bydgoszcz – Pogoń Prudnik (Multisportlive – youtube)

Godz. 17:30 Polfarmex Kutno – Górnik Trans.eu Wałbrzych (https://www.youtube.com/watch?v=7ywmfBI7Hh0)

Godz. 19:30 KS Księżak Syntex Łowicz – FutureNet Śląsk Wrocław (Łowicz24 – youtube)

2LM:

Godz. 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka – U!NB AZS UMCS Lublin (tvcom.pl)

Liga turecka:

Godz. 17:00 Besiktas Sompo Japan – Istanbul BBSK (Sportklub)

Godz. 19:15 Gaziantep Basketbol – Fenerbahce (Sportklub)

Godz. 21:30 Tofas – Galatasaray (Sportklub)

Niedziela 28.10:

PLK:

Godz. 12:40 GTK Gliwice – Polpharma Starogard Gd. (Polsat Sport, IPLA)

Godz. 17:00 Legia Warszawa – King Szczecin (emocje.tv)

1LK:

Godz. 17:00 Golden Tulip Politechnika Gdańska II – UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki (tvcom.pl)

Liga Turecka:

Godz. 11:00 Pinar Karsiyaka – Afyon Belediyespor (Sportklub)

Liga niemiecka:

Godz. 15:00 Eisbären Bremerhaven – FC Bayern Monachium (Sportklub)

Liga hiszpańska:

Godz. 19:15 Movistar Estudiantes – Kirolbet Baskonia (Sportklub)

Mecze NBA w polskiej telewizji (stacje canal+sport):

Piątek/ sobota godz. 1:30 New York Knicks – Golden State Warriors

Sobota/niedziela 2:30 San Antonio Spurs – Los Angeles Lakers

Niedziela/poniedziałek 2:30 Los Angeles Clippers – Washington Wizards

Jeśli wiecie o transmisji z meczu koszykówki, którą ominęliśmy, dajcie nam znać w komentarzach!

Kolekcja Mitchell & Ness – NBA za jakim tęsknisz! >>