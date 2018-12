Tydzień z basketem w TV: Atrakcje w pucharach, Ponitka w Zielonej Górze

Wyjazdowe mecze Anwilu Włocławek i Arki Gdynia oraz przyjazd Mateusza Ponitki na mecz ze Stelmetem – to tylko niektóre akcje telewizyjnego tygodnia z koszykówką. Tylko w sobotę będzie można zobaczyć aż 15 meczów!

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>

(jeśli jakieś ważne spotkania pominęliśmy, prosimy o info, np. na Twitterze)

Poniedziałek, 17.12

21:00 Liga niemiecka FC Bayern Monachium – Alba Berlin (SportKlub)

Wtorek, 18.12

16:55 Liga Mistrzów BC Niżny Nowogród – Anwil Włocławek (Eleven Sports 1)

20:30 Euroliga Barca Lassa – Olympiakos Pireus (Polsat Sport Extra)

23:00 Magazyn PLK (Polsat Sport)

Środa, 19.12

18:45 Piąta kwarta – Magazyn ligi hiszpańskiej (SportKlub)

19:00 Alpe Adria Cup GTK Gliwice – BC Hallmann Wiedeń (Alpe Adria Cup)

20:30 EuroCup CSP Limoges – Arka Gdynia (EuroSport 1)

Czwartek, 20.12

19:45 Euroliga Buducnost VOLI Podgorica – Fenerbahce Stambuł (Polsat Sport Extra)

Piątek, 21.12

12:50 2LM Biofarm Basket II Suchy Las – Arka AMW II Gdynia (tvcom.pl)

18:20 1LM Energa Kotwica Kołobrzeg – Górnik Trans.eu Wałbrzych (tvcom.pl)









Sobota, 22.12

11:00 Liga turecka Besiktas Sompo Japan – Banvit BK (SportKlub)

12:30 PLK King Szczecin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp (Polsat Sport)

12:50 1LK Enea AZS II Poznań – Enea AZS AJP III Gorzów Wlkp. (tvcom.pl)

12:50 2LM Sokół Ostrów Mazowiecka – ŁKS AZS UŁ SG Łódź (tvcom.pl)

13:15 Liga turecka Pinar Karsiyaka – Gaziantep Basketbol (SportKlub)

14:50 BLK Sunreef Yachts Politchnika Gdańska – TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (tvcom.pl)

14:50 PLK Arka Gdynia – AZS Koszalin (emocje.tv)

15:30 Liga turecka Istanbul BBSK – Arel Universitesi Buyukcekmece Basketbol (SportKlub)

16:50 1LM Biofarm Basket Poznań – Jamalex Polonia 1912 Leszno (tvcom.pl)

16:50 PLK Legia Warszawa – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

17:45 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – Lokomotiw Kubań (EuroSport 2)

17:50 BLK Enea AZS Poznań – InvestinTheWest Enea Gorzów Wielkopolski (tvcom.pl)

17:50 2LM Politechnika Gdańska – AZS UMK PBDI Toruń (tvcom.pl)

17:50 1LM STK Czarni Słupsk – KS Księżak Syntex Łowicz (tvcom.pl)

18:50 PLK Polski Cukier Toruń – Polpharma Starogard Gdański (emocje.tv)

Niedziela, 23.12

11:00 Liga turecka Afyon Belediyespor – Turk Telekom (SportKlub)

12:30 PLK Trefl Sopot – TBV Start Lublin (Polsat Sport)

13:00 Liga turecka Galatasaray – Fenerbahce (SportKlub)

14:50 PLK Spójnia Stargard – GTK Gliwice (emocje.tv)

15:30 Liga turecka Tofas – Anadolu Efes (SportKlub)

16:50 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Rosa Radom (emocje.tv)

NBA w TV (canal+sport)

czwartek 19:30 NBA Action – magazyn NBA

piątek/sobota 2:00 Boston Celtics – Milwaukee Bucks

sobota 23:00 Los Angeles Clippers – Denver Nuggets

niedziela 22:00 Detroit Pistons – Atlanta Hawks

niedziela/poniedziałek 2:30 Golden State Warriors – Los Angeles Clippers

W takich butach finały NBA wygrywał Kevin Durant! >>