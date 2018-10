Tydzień z basketem w TV: Aż 28 meczów do obejrzenia

Szlagiery to pucharowe występy Anwilu Włocławek i Arki Gdynia, tym razem PLK zagra także w środku tygodnia. W weekend zobaczymy „wcześniejsze” mecze NBA.

Rozkład transmisji koszykarskich na nadchodzący tydzień:

Poniedziałek 29.10

19:00 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – BC Astana (EuroSport)

Wtorek 30.10

19.00 Alpe Adria Cup BC Hallman Wiedeń – GTK Gliwice (YouTube)

19:30 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – Energa Kotwica Kołobrzeg (tvcom.pl)

20:00 BCL MHP Riesen Ludwigsburg – Anwil Włocławek (Eleven)

23:00 Magazyn koszykarski PLK

Środa 31.10

18:00 EuroCup Lokomitiv Kubań – ALBA Berlin (Eurosport 2)

18.00 PLK Rosa Radom – Trefl Sopot (emocje.tv)

19.00 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – TBV Start Lublin (emocje.tv)

19:45 EuroCup Arka Gdynia – Limoges CSP (Eurosport 2)

Czwartek 01.11

20:45 Euroliga Barca Lassa – Maccabi FOX Tel Awiw (Polsat Sport News)

Piątek 02.11

18:00 PLK Anwil Włocławek – Spójnia Stargard (emocje.tv)

18:30 Piąta kwarta – Magazyn ligi hiszpańskiej (SportKlub)

19:00 PLK Polpharma Starogard Gdański – AZS Koszalin (emocje.tv)

Sobota 03.11

12:40 PLK Arka Gdynia – MKS Dąbrowa Górnicza (Polsat Sport)

15:00 PLK King Szczecin – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

15:30 Turcja Galatasaray – Pinar Karsiyaka (SportKlub)

17:00 PLK Polski Cukier Toruń – Rosa Radom (emocje.tv)

17:00 1LM Biofarm Basket Poznań – Polfarmex Kutno (tvcom.pl)

18:00 1LM STK Czarni Słupsk – Enea Astoria Bydgoszcz ( tvcom.pl)

18:00 Niemcy ALBA Berlin – BG Göttingen (SportKlub)

19:00 PLK Trefl Sopot – Legia Warszawa (emocje.tv)

20:00 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – BC Niżny Nowogród (EuroSport)

Niedziela 04.11

12:35 PLK TBV Start Lublin – GTK Gliwice (Polsat Sport)

15:00 BLK Artego Bydgoszcz – Arka Gdynia (SportKlub)

17:00 Hiszpania Movistar Estudiantes – Divina Seguros Joventut (SportKlub HD)

19:30 Hiszpania Kirolbet Baskonia – Valencia BC (SportKlub)

Mecze NBA w polskiej telewizji (Canal+)

czwartek Godz. 20:00 NBA Action – magazyn (Canal+sport)

piątek/sobota godz. 3:30 Golden State Warriors – Minnesota Timberwolves

sobota godz. 18:00 Philadelphia 76ers – Detroit Pistons

niedziela godz. 21:30 Milwaukee Bucks – Sacramento Kings

