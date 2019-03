Tydzień z basketem w TV: Czas na hity w PLK!

Już we wtorek szlagier Stelmet – Polski Cukier, który niestety zobaczymy tylko w emocje.tv. Telewizja Polsat Sport w niedzielę pokaże jednak inne, świetnie zapowiadające się spotkanie czołówki – Stal gościć będzie Arka. Co jeszcze w programie na najbliższy tydzień?

Poniedziałek, 25.03

17:00 Liga turecka Darüssafaka Tekfen – Afyon Belediyespor (SportKlub)

17:50 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Spójnia Stargard (emocje.tv)

18:20 PLK AZS Koszalin – Agred BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski (emocje.tv)

Wtorek, 26.03

18:50 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Polski Cukier Toruń (Emocje TV)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 27.03

brak transmisji









Czwartek, 28.03

18:45 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – BC Kalev (Eurosport 1)

Piątek, 29.03

17:50 PLK King Szczecin – TBV Start Lublin (Emocje.tv)

20:15 Euroliga Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz – Anadolu Efes Stambuł (Polsat Sport News)









Sobota, 30.03

11:00 Liga turecka Bahcesehir Koleji – Gaziantep Basketbol (SportKlub)

12:30 PLK Anwil Włocławek – MKS Dąbrowa Górnicza (Polsat Sport)

13:15 Liga turecka Afyon Belediyespor – Banvit (SportKlub)

15:30 Liga turecka Tofas – Türk Telekom (SportKlub)

16:50 PLK Trefl Sopot – Polpharma Starogard Gdański (emocje.tv)

18:50 PLK Legia Warszawa – AZS Koszalin (emocje.tv)

19:00 BLK CCC Polkowice – Artego Bydgoszcz (SportKlub)

19:00 BLK Enea AZS Poznań – Wisła CanPack Kraków (tvcom.pl)

19:00 BLK Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski (tvcom.pl)

Niedziela, 31.03

12:30 PLK Agred BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – Arka Gdynia (Polsat Sport)

14:00 VTB BC Avtodor Saratov – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Eurosport 2)

17:50 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – Rawlplug Sokół Łańcut (tvcom.pl)

18:20 PLK Miasto Szkła Krosno – Hydrotruck Radom (emocje.tv)

NBA w NC+



czwartek/piątek 1:00

piątek/sobota 1:00 Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets

sobota 23:00 Houston Rockets – Sacramento Kings

niedziela 21:30 Oklahoma City Thunder – Dallas Mavericks

