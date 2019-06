Tydzień z basketem w TV: Czas poznać mistrzów!

To będzie kilka najważniejszych dni sezonu! Zarówno w PLK (Anwil – Cukier), jak i w NBA (Raptors – Warriors) obejrzymy spotkania numer 6 i (ewentualnie) numer 7 finałów. W decydującą fazę playoff weszły też ligi hiszpańska i niemiecka.

Wtorek, 11.06

18:30 Liga niemiecka ALBA Berlin – EWE Baskets Oldenburg (SportKlub)

21:00 Liga hiszpańska Tecnyconta Zaragoza – Barca Lassa (SportKlub)

Środa, 12.06

17:00 PLK Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport)

21:00 Liga hiszpańska Valencia BC – Real Madryt (SportKlub)

Czwartek, 13.06

18:30 Liga niemiecka Bayern Monachium – RASTA Vechta (SportKlub)

21:00 Liga hiszpańska Tecnyconta Zaragoza – Barca Lassa (SportKlub)

Piątek, 14.06

19:30 PLK Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek – ewentualny 7 mecz (Polsat Sport)

Niedziela, 16.06

15:00 Liga niemiecka – mecz finałowy (SportKlub)

NBA – NC+ oraz NBA League Pass

czwartek/piątek 3:00 Golden State Warriors – Toronto Raptors, mecz 6

niedziela/poniedziałek 2:00 Toronto Raptors – Golden State Warriors, mecz 7 (ewentualnie)