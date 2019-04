Tydzień z basketem w TV: Czas rozstrzygnięć w PLK

Ten koszykarski tydzień upłynie pod znakiem ważnych meczów w Energa Basket Lidze – niektórzy (Trefl czy Spójnia) walczą o życie, inni (Stelmet, Polski Cukier) muszą pilnować miejsc przed playoff. W niedzielę w Polsacie Sport zobaczymy aż 2 mecze.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Poniedziałek, 01.04

18:00 Liga turecka Pinar Karsiyaka – Fenerbahce Beko (SportKlub)

Wtorek, 02.04

18:50 PLK GTK Gliwice – Polski Cukier Toruń (Emocje TV)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 03.04

18:50 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Spójnia Stargard (Emocje TV)









Czwartek, 04.04

brak transmisji

Piątek, 05.04

18:00 Liga turecka Adatip Sakarya Büyüksehir Belediye Basketbol – Afyon Belediyespor (SportKlub)









Sobota, 06.04

12:30 PLK TBV Start Lublin – Trefl Sopot (Polsat Sport)

14:50 PLK Polpharma Starogard Gdański – Polski Cukier Toruń (emocje.tv)

16:50 PLK Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – King Szczecin (emocje.tv)

Niedziela, 07.04

12:00 Liga turecka Fenerbahce Beko – Istanbul BBSK (SportKlub)

12:30 PLK Miasto Szkła Krosno – Legia Warszawa (Polsat Sport)

20.30 PLK HydroTruck Radom – MKS Dąbrowa Górnicza (Polsat Sport)

18:50 PLK AZS Koszalin – Arka Gdynia (emocje.tv)

19:30 Liga hiszpańska Herbalife Gran Canaria – Real Madryt (SportKlub)

NBA w NC+

piątek/sobota 2:00 Indiana Pacers – Boston Celtics

sobota 23:00 Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets

niedziela 21:30 Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>