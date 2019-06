Tydzień z basketem w TV: Decydujące mecze finałów!

W PLK mamy 1:1 w serii Anwilu Włocławek z Polskim Cukrem Toruń, a w NBA 1:1 w rywalizacji Golden State Warriors i Toronto Raptors. W telewizji zobaczymy ich kolejne pojedynki oraz m.in. mecze playoff z Hiszpanii, Niemiec i Turcji.

Wtorek, 04.06

17:30 PLK Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport Extra)

20:30 Liga niemiecka RASTA Vechta – Bayern Monachium – półfinał (SportKlub)

Środa, 05.06

18:00 Liga turecka Galatasaray Doga Sigorta – Anadolu Efes – półfinał (SportKlub)

20:30 Liga niemiecka ALBA Berlin – EWE Baskets Oldenburg – półfinał (SportKlub)

Czwartek, 06.06

17:00 PLK Anwil Włocławek – Polski Cukier Toruń – finał (Polsat Sport Ekstra)

18:00 Liga turecka Tofas – Fenerbahce Beko – półfinał (SportKlub)

21:00 Liga hiszpańska mecz półfinałowy (SportKlub)









Piątek, 07.06

18:00 Liga turecka Galatasaray Doga Sigorta – Anadolu Efes – półfinał (SportKlub)

21:00 Liga hiszpańska Barca Lassa – Tecnyconta Zaragoza – półfinał (SportKlub)

Sobota, 08.06

16:00 Liga turecka Tofas – Fenerbahce Beko – półfinał (SportKlub)

21:00 Liga hiszpańska mecz półfinałowy (SportKlub)

Niedziela, 09.06

17:00 PLK Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek – finał (Polsat Sport)

21:00 Liga hiszpańska Barca Lassa – Tecnyconta Zaragoza – półfinał (SportKlub)

NBA

Środa/czwartek 3:00 Golden State Warriors – Toronto Raptors (mecz 3)

Piątek/sobota 3:00 Golden State Warriors – Toronto Raptors (mecz 4)

Niedziela/poniedziałek 2.00 Toronto Raptors – Golden State Warriors (mecz 5)