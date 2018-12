Tydzień z basketem w TV: Hit na Mikołajki, Chimki w Zielonej Górze

Po przerwie reprezentacyjnej wracają mecze PLK i już w czwartek zobaczymy szlagier Polski Cukier – Stelmet. Drużynę z Zielonej Góry czeka też ciekawe wyzwanie w lidze VTB – w weekend przyjeżdża euroligowy zespół z podmoskiewskich Chimek.

(jeśli jakieś ważne spotkania pominęliśmy, prosimy o info, np. na Twitterze)

Poniedziałek, 03.12

13:30 El. MŚ mężczyzn Litwa -Chorwacja (TVP Sport – powtórka)

Wtorek, 04.12

19.00, PLK, Polpharma Starogard Gdański – Arka Gdynia (emocje.tv)

Środa, 05.12

brak transmisji

Czwartek, 06.12

17:30 PLK Polski Cukier Toruń – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Polsat Sport Extra)

Piątek, 07.12

19:30 PLK Arka Gdynia – TBV Start Lublin (emocje.tv)

20:15 Euroliga Panahinaikos Ateny – Fenerbahce Stambuł (Polsat Sport News)

Sobota, 08.12

12:30 PLK King Szczecin – Polpharma Starogard Gdański (Polsat Sport)

16:50 1LM Biofarm Basket Poznań – AZS AGH Kraków (tvcom.pl)

17:00 PLK Miasto Szkła Krosno – Anwil Włocławek (emocje.tv)

17:50 BLK Enea Poznań – PGE MKK Siedlce (tvcom.pl)

17:50 1LM Energa Kotwica Kołobrzeg – KS Księżak Syntex Łowicz (tvcom.pl)

17:50 1LM STK Czarni Słupsk – GKS Tychy (tvcom.pl)

19:00 PLK BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – AZS Koszalin (emocje.tv)

Niedziela, 09.12

12:30 PLK Rosa Radom -Legia Warszawa (Polsat Sport)

15:00 BLK CCC Polkowice – InvestTheWest Enea Gorzów Wlkp. (SportKlub)

17:00 PLK Spójnia Stargard – MKS Dąbrowa Górnicza (emocje.tv)

17:30 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – Chimki Moskwa (Eurosport)

17:50 BLK Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – Arka Gdynia (tvcom.pl)

NBA w TV (kanały Canal+Sport)

piątek/sobota 3:30 Milwaukee Bucks – Houston Rockets

sobota/niedziela 0:00 Dallas Mavericks – Houston Rockets

niedziela 21:30 Detroit Pistons – New Orleans Pelicans

