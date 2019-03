Tydzień z basketem w TV: Liga pędzi w środku tygodnia

Już we wtorek w telewizji zobaczymy spotkanie Anwilu Włocławek z Legią Warszawa. Stelmet w środę zagra w Sopocie, a już w niedzielę w Niżnym Nowogrodzie. Tydzień pod znakiem intensywnych koszykarszkich emocji.

Poniedziałek, 18.03

brak transmisji

Wtorek, 19.03

17:30 PLK Anwil Włocławek – Legia Warszawa (Polsat Sport Extra)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 20.03

17:50 PLK King Szczecin – GTK Gliwice (emocje.tv)

17:50 PLK Trefl Sopot – Stelmet Enea BC Zielona Góra (emocje.tv)

18:50 PLK HydroTruck Radom – AZS Koszalin (emocje.tv)

19:20 PLK Polski Cukier Toruń – MKS Dąbrowa Górnicza (emocje.tv)

20:05 PLK Arka Gdynia – Polpharma Starogard Gdański (emocje.tv)

22:50 Euroliga Real Madryt – AX Armani Exchange Olimpia Mediolan (Polsat Sport News)









Czwartek, 21.03

17:50 PLK Spójnia Stargard – Miasto Szkła Krosno (Emocje.tv)

18:50 PLK Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – TBV Start Lublin (emocje.tv)

Piątek, 22.03

20:05 Eurocup MoraBanc Andorra – ALBA Berlin (Eurosport 1)









Sobota, 23.03

11:00 Liga turecka Adatip Sakarya Büyüksehir Belediye Basketbol – Pinar Karsiyaka (SportKlub)

12:30 PLK Polpharma Starogard Gdański – King Szczecin (Polsat Sport)

13:15 Liga turecka Galatasaray Doga Sigorta – Besiktas Sompo Japan (SportKlub)

14:50 PLK Anwil Włocławek – Miasto Szkła Krosno (Emocje.tv)

15:30 Liga turecka Banvit – Istanbul BBSK (SportKlub)

16:50 PLK Legia Warszawa – HydroTruck Radom (emocje.tv)

16:50 1LM Biofarm Basket Poznań – Górnik Trans.eu Wałbrzych (tvcom.pl)

17:50 EBLK Enea AZS Poznań – TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski (tvcom.pl)

17:50 1LM Energa Kotwica Kołobrzeg – AZS AGH Kraków (tvcom.pl)

17:50 1LM STK Czarni Słupsk – SKK Siedlce (tvcom.pl)

20:30 Liga niemiecka Mecz Gwiazd (SportKlub)

Niedziela, 24.03

12:30 PLK TBV Start Lublin – Arka Gdynia (Polsat Sport)

15:00 VTB BC Niżny Nowogród – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Eurosport 2)

16:50 PLK GTK Gliwice – Trefl Sopot (emocje.tv)

16:50 EBLK Sunreef Yachts politechnika Gdańska – PGE MKK Siedlce (tvcom.pl)

19:30 Liga hiszpańska Real Madryt – Barca Lassa (SportKlub)

NBA w NC+



piątek/sobota 0:30 Toronto Raptors – Oklahoma City Thunder

sobota 23:00 Charlotte Hornets – Boston Celtics

niedziela 17:00 New York Knicks – Los Angeles Clippers

