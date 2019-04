Tydzień z basketem w TV: Majówka z playoff!

Od czwartku – każdego dnia – mecze ćwierćfinałów PLK, do tego rozpędzony playoff w NBA. Będzie co oglądać w wolne dni! Poniżej zestawienie meczów i planowanych transmisji telewizyjnych w najbliższym tygodniu.

Poniedziałek, 29.04

18:15 EBLK Arka Gdynia – 1KS Ślęza Wrocław (SportKlub)



Wtorek, 30.04

20:30 Liga niemiecka Bayern Monachium – Brose Bamberg (SportKlub)

22:30 Magazyn PLK

Środa, 01.05

15:00 Liga niemiecka Fraport Skyliners – Mitteldeutscher BC (SportKlub)

Czwartek, 02.05

18:05 PLK Anwil Włocławek – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – mecz 1 (emocje.tv) 20:30 PLK Arka Gdynia – Legia Warszawa – mecz 1 (Polsat Sport Extra)

Piątek, 03.05

15:50 U16M UKS 7 Trefl Sopot – KS Korona Kraków (tvcom.pl)

17:30 PLK Polski Cukier Toruń – King Szczecin – mecz 1 (Polsat Sport)

18:00 Liga turecka Türk Telekom – Darüssafaka Tekfen (SportKlub)

18:20 U16M Biofarm Basket Junior Poznań – MKK Basket Gorzów Wielkopolski (tvcom.pl)

19:50 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – MKS Dąbrowa Górnicza – mecz 1 (emocje.tv)

21:00 Liga hiszpańska Barca Lassa – Kirolbet Baskonia (SportKlub)









Sobota, 04.05

12:00 Liga turecka Fenerbahce Beko – Banvit (SportKlub)

12:20 U16M UKS 7 Trefl Sopot – Biofarm Basket Junior Poznań (tvcom.pl)

12:30 PLK Anwil Włocławek – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – mecz 2 (Polsat Sport)

14:15 Liga turecka Anadolu Efes – Istanbul BBSK (SportKlub)

16:30 Liga turecka Gaziantep Basketbol – Afyon Belediyespor (SportKlub)

16:50 PLK Arka Gdynia – Legia Warszawa – mecz 2 (emocje.tv)

20:30 Liga hiszpańska San Pablo Burgos – Real Madryt (SportKlub) Niedziela, 05.05

10:50 U16M Biofarm Basket Junior Poznań – KS Korona Kraków (tvcom.pl)

12:30 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – MKS Dąbrowa Górnicza – mecz 2 (Polsat Sport)

13:20 U16M MKK Basket Gorzów Wielkopolski – UKS 7 Trefl Sopot (tvcom.pl)

18:50 PLK Polski Cukier Toruń – King Szczecin – mecz 2 (emocje.tv)

NBA w kanałach NC+:

czwartek/piątek 1:30 – mecz playoff

piątek/sobota 1:30 – mecz playoff

sobota 23:30 – mecz playoff

