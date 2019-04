Tydzień z basketem w TV: Ostatnia kolejka w PLK!

W niedzielę decydujące rozstrzygnięcia w rundzie zasadniczej PLK – Polsat Sport w niedzielę pokaże bardzo ważne spotkanie Arged BMSlam Stal – Anwil Włocławek. W tym tygodniu oczywiście także playoffy NBA oraz Euroligi.

NBA na żywo i ZA DARMO – można oglądać na stronie PZBUK! >>

Wtorek, 23.04

18:00 EBLK CCC Polkowice – InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski (SportKlub)

19:45 Euroliga Panathinaikos Ateny – Real Madryt (Polsat Sport News)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 24.04

18:00 EBLK CCC Polkowice – InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski (SportKlub)

18:50 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

20:30 Liga hiszpańska Valencia BC – Unicaja Malaga (SportKlub)

Czwartek, 25.04

18:45 Euroliga Żalgiris Kowno – Fenerbahce Stambuł (Polsat Sport News)

Piątek, 26.04

18:15 EBLK 1KS Ślęza Wrocław – Arka Gdynia (SportKlub)

Sobota, 27.04

14:15 Liga turecka Galatasaray Doga Sigorta – Turk Telekom (SportKlub)

17:00 EBLK InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski – CCC Polkowice (SportKlub)

17:50 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – STK Czarni Słupsk (tvcom.pl)

19:00 Liga turecka Istanbul BBSK – Gaziantep Basketbol (SportKlub)

21:15 Liga hiszpańska Movistar Estudiantes – Herbalife Gran Canaria (SportKlub)









Niedziela, 28.04

13:45 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – Unics Kazań (Eurosport 2)

17:00 EBLK InvestInTheWest Enea Gorzów Wielkopolski – CCC Polkowice (SportKlub) – ew. 4 mecz

17:35 PLK GTK Gliwice – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

17:35 PLK Polpharma Starogard Gdański – Legia Warszawa (emocje.tv)

17:35 PLK HydroTruck Radom – TBV Start Lublin (emocje.tv)

17:35 PLK Anwil Włocławek – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski (Polsat Sport)

17:35 PLK Spójnia Stargard – Arka Gdynia (emocje.tv)

17:35 PLK Polski Cukier Toruń – King Szczecin (emocje.tv)

17:35 PLK AZS Koszalin – Trefl Sopot (emocje.tv)

17:50 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – STK Czarni Słupsk (tvcom.pl)

19:30 Liga hiszpańska Divina Seguros Joventut – Barca Lassa (SportKlub)

NBA

Piątek/sobota 1:30 – mecz playoff

Sobota/niedziela 2:00 – mecz playoff

Niedziela 21:30- mecz playoff

