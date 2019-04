Tydzień z basketem w TV: PLK w środę i hity na Święta

Najbliższa kolejka PLK już od wtorku, a w środę w TV zobaczymy szlagier z Ostrowa – Stal kontra Polski Cukier. W sobotę Polsat Sport pokaże mecz Start vs. Anwil, a w świąteczny poniedziałek – Arka vs. Polski Cukier.

Poniedziałek, 15.04

20.25 Eurocup Valencia – Alba Berlin (Eurosport 2)

Wtorek, 16.04

18:20 PLK TBV Start Lublin – Spójnia Stargard (Emocje TV)

23:00 Magazyn PLK

23.00 Euroliga Fenerbahce – Żalgiris Kowno (Polsat Sport, retransmisja)

Środa, 17.04

17:50 PLK Polpharma Starogard Gdański – Anwil Włocławek (emocje.tv)

17:50 PLK AZS Koszalin – King Szczecin (emocje.tv)

18:50 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

19:20 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Legia Warszawa (emocje.tv)

19:55 PLK Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport Extra)

20:05 PLK GTK Gliwice – HydroTruck Radom (emocje.tv)

20:15 PLK Arka Gdynia – Trefl Sopot (emocje.tv)

Czwartek, 18.04

brak transmisji

Piątek, 19.04

18:15 Liga niemiecka ALBA Berlin – RASTA Vechta (SportKlub)

19:00 Euroliga Anadolu Efes Stambuł – Barca Lassa (Polsat Sport News)

Sobota, 20.04

12:30 PLK TBV Start Lublin – Anwil Włocławek (Polsat Sport)

14:50 PLK Spójnia Stargard – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski (emocje.tv)

16:20 PLK HydroTruck Radom – Polpharma Starogard Gdański (emocje.tv)

16:50 PLK Trefl Sopot – King Szczecin (emocje.tv)

17:00 Liga turecka Anadolu Efes – Tofas (SportKlub)

18:50 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – AZS Koszalin (emocje.tv)

19:00 Liga turecka Arel Üniversitesi Büyükcekmece Basketbol – Istanbul BBSK (SportKlub)

21:15 Liga turecka Fenerbahce Beko – Galatasaray Doga Sigorta (SportKlub)

Niedziela, 21.04

16:30 Liga turecka Adatip Sakarya Büyüksehir Belediye Basketbol – Darüssafaka Tekfen (SportKlub)

17:00 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – BC Tsmoki-Minsk (Eurosport 2)

19:30 Liga hiszpańska MoraBanc Andorra – Tecnyconta Zaragoza (SportKlub)

Poniedziałek, 22.04

15:00 Liga niemiecka Fraport Skyliners – ratiopharm ulm (SportKlub)

17:30 PLK Arka Gdynia – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport)

NBA w NC+

piątek/sobota 2:30 Indiana Pacers – Boston Celtics

sobota 22:30 mecz play off

niedziela 21:30 mecz play off

