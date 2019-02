Tydzień z basketem w TV: Po kadrze z impetem wraca PLK

W poniedziałek kończymy eliminacje do MŚ meczem z Holandią, a już kilka dni później wracamy do ligowej koszykówki. W czwartek na Polsacie Sport Extra zobaczymy rewanż za Puchar Polski – Stelmet vs. Stal.

Oficjalne produkty reprezentacji Polski – tylko w Sklepie Koszykarza >>

Poniedziałek, 25.02

19:05 Studio meczowe Polska – Holandia (TVP Sport)

20:15 Studio Polska – Holandia (TVP1)

20:20 mecz Polska – Holandia (TVP1)

Wtorek, 26.02

18:20 1LK Enea AZS II Poznań – Enea AZS AJP II Gorzów Wielkopolski (tvcom.pl)

19:00 AlpeAdriaCup GTK Gliwice – Zalakeramia ZTE KK (kanał YouTube AlpeAdriaCup)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 27.02

brak transmisji

Czwartek, 28.02

18:30 Liga czeska CEZ Nymburk – BK Opava (tvcom.pl)

20:30 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski (Polsat Sport Extra)

Piątek, 01.03

19:50 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – Pogoń Prudnik (tvcom.pl)

20:45 Euroliga Barca Lassa – Real Madryt (Polsat Sport News)

Sobota, 02.03

11:00 Liga turecka Bahcesehir Koleji – Adatip Sakarya Büyüksehir Belediye Basketbol (SportKlub)

12:30 PLK GTK Gliwice – TBV Start Lublin (Polsat Sport)

13:15 Liga turecka Gaziantep Basketbol – Türk Telekom (SportKlub)

14:50 PLK Legia Warszawa – Trefl Sopot (emocje.tv)

15:00 Liga turecka Besiktas Sompo Japan – Arel Üniversitesi Büyükcekmece Basketbol (SportKlub)

16:50 PLK Spójnia Stargard – Anwil Włocławek (emocje.tv)

18:00 Liga niemiecka Fraport Skyliners – ALBA Berlin (SportKlub)

18:20 PLK Miasto Szkła Krosno – King Szczecin (emocje.tv)









Niedziela, 03.03

11:00 Liga turecka Pinar Karsiyaka – Galatasaray (SportKlub)

12:30 PLK HydroTruck Radom – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport)

14:50 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Arka Gdynia (emocje.tv)

15:15 BLK Arka Gdynia – Energa Toruń (SportKlub)

16:50 PLK AZS Koszalin -Polpharma Starogard Gdański (emocje.tv)

17:50 1LK Enea AZS II Poznań – Good Lood AZS PK Kraków (tvcom.pl)

17:50 1LK Golden Tulip Politechnika Gdańska II – Mon-Pol Płock (tvcom.pl)

17:50 2LM Sokół Ostrów Mazowiecka – Dziki Warszawa (tvcom.pl)

19:30 Liga hiszpańska Kirolbet Baskonia – Unicaja (SportKlub)

NBA

czwartek/piątek 2:00

piątek/sobota 4:30 Los Angeles Lakers – Milwaukee Bucks

sobota 23:00 Cleveland Cavaliers – Detroit Pistons

sobota/niedziela 2:30 Philadelphia 76ers – Golden State Warriors

niedziela 22:45 Boston Celtics – Houston Rockets

