Tydzień z basketem w TV: Polska gra o mundial!

To już teraz! Nadchodzą największe mecze reprezentacji Polski ostatnich lat – w piątek (TVP Sport) nasza kadra zmierzy się na wyjeździe z Chorwacją. W międzyczasie – GTK Gliwice wraca do gry w Alpe Adria Cup.

Jordan Why Not Zer0.2 – doskonałe buty do gry w basket! >>

Poniedziałek, 18.02

brak transmisji na żywo

Wtorek, 19.02

23:00 Magazyn PLK (Polsat Sport, także w Internecie)

Środa, 20.02

18:00 Alpe Adria Cup Zalakeramia ZTE KK – GTK Gliwice (kanał Alpe Adria Cup na Youtube)

19:20 1LK Enea AZS II Poznań – MUKS Chrobry Basket Głuchołazy (tvcom.pl)

Czwartek, 21.02

20:30 Euroliga Armani Olimpia Mediolan – Maccabi Fox Tel Awiw (Polsat Sport Extra)

Piątek, 22.02

17:50 El. MŚ mężczyzn Chorwacja – Polska (TVP Sport)

20:05 El. MŚ mężczyzn Włochy – Węgry (TVP Sport)

Sobota, 23.02

15:00 BLK Enea AZS Poznań – Sunreef Yachts Politechnika Gdańska (SportKlub)

15:20 1LM Biofarm Basket Poznań – GKS Tychy (tvcom.pl)

17:50 1LM STK Czarni Słupsk – Polfarmex Kutno (tvcom.pl)

17:50 2LM Sokół Ostrów Mazowiecka – GLKS Nadarzyn (tvcom.pl)

Niedziela, 24.02

12:50 2LM Arka AMW II Gdynia – KSK Noteć Inowrocław (tvcom.pl)

16:50 1LM Energa Kotwica Kołobrze – FutureNet Śląsk Wrocław (tvcom.pl)

17:50 2LM Politechnika Gdańska – Domino Inowrocław (tvcom.pl)

NBA w NC+

piątek/sobota 1:00 Toronto Raptors – San Antonio Spurs

sobota/niedziela 2:30 Golden State Warriors – Houston Rockets

niedziela 21:30 Toronto Raptors – Orlando Magic

Jordan Why Not Zer0.2 – doskonałe buty do gry w basket! >>