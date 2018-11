Tydzień z basketem w TV: Polska gra o mundial!

Mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata z Holandią i Włochami to bezapelacyjne hity najbliższego, koszykarskiego weekendu. Spotkania w czwartek i niedzielę pokaże TVP Sport.

W takich butach w NBA błyszczy Kyrie Irving >>

Poniedziałek, 26.11

Brak transmisji

Wtorek, 27.11

23:30 Magazyn PLK (Polsat Sport)

Środa, 28.11

brak transmisji

Czwartek, 29.11

19:35 El. MŚ mężczyzn Holandia – Polska (TVP Sport)

20:00 NBA Action – magazyn NBA (Canal+Sport)

20:10 El. MŚ mężczyzn Włochy – Litwa (tvpsport.pl)

Piątek, 30.11

20:45 Euroliga Barca Lassa – Fenerbahce Stambuł (Polsat Sport Extra)

Sobota, 01.12

13:50 2LM Biofarm Basket II Suchy Las – AZS UMK PBDI Toruń (tvcom.pl)

17:00 1LM Polfarmex Kutno – WKK Wrocław (Bliżej Sportu TV)

17:50 1LM Energa Kotwica Kołobrzeg – SKK Siedlce (tvcom.pl)

18:00 1LM Jamalex Polonia 1912 – Rawlplug Sokół Łańcut (Live Production)

18:30 1LM KS Księżak Syntex Łowicz – Biofarm Basket Poznań (Łowicz24)

Niedziela, 02.12

14:50 1LK Golden Tulip Politechnika Gdańska II – Panattoni Europe Lider Pruszków (tvcom.pl)

15:10 BLK 1KS Ślęza Wrocław – Wisła CanPack Kraków (SportKlub)

18:05 1LK Enea AZS II Poznań – Olimpia Wodzisław Śląski (tvcom.pl)

18:25 El. MŚ mężczyzn Litwa – Chorwacja (tvpsport.pl)

19:55 El. MŚ mężczyzn Polska – Włochy (TVP Sport)

NBA w TV (programy sportowe CANAL+)

Czwartek/piątek 2:00 Toronto Raptors – Golden State Warriors

Piątek/sobota 2:00 San Antonio Spurs – Houston Rockets

Sobota 23:00 New York Knicks – Milwaukee Bucks

Niedziela 21:30 Los Angeles Lakers – Phoenix Suns

