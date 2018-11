Tydzień z basketem w TV: Pucharowa środa, Anwil w Warszawie

Dużo świetnych meczów tuż przed okienkiem reprezentacji – zagrają Liga Mistrzów i EuroCup, w sobotę na mecz z Legią przyjadą Mistrzowie Polski. W Eurolidze zobaczymy transmisję derbów Stambułu.

adidas Dame D.O.L.L.A. – w takich butach szaleje Damian Lillard! >>

(Uwaga, transmisje meczów 1LM nie są jeszcze potwierdzone, zapewne większość będzie można obejrzeć – uzupełnimy szczegóły)

Poniedziałek, 19.11

Wtorek, 20.11

17:30 Magazyn PLK (Polsat Sport)

Środa, 21.11

18:00 Liga Mistrzów Anwil Włocławek – Le Mans (Eleven 1)

19:00 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Trefl Sopot (emocje.tv)

19:30 EuroCup Cedevita Zagrzeb – Arka Gdynia (Eurosport 2)

20:00 El. ME kobiet Polska – Estonia (TVP Sport)

21:15 EuroCup Unicaja Malaga – KK Mornar Bar (Eurosport 2)

Czwartek, 22.11

18:00 Euroliga Darussafaka Tefken Stambuł – Anadolu Efes Stambuł (Polsat Sport News)









Piątek, 23.11

19:00 PLK GTK Gliwice – King Szczecin (emocje.tv)

Sobota, 24.11

12:30 PLK Legia Warszawa – Anwil Włocławek (Polsat Sport, ipla.pl)

15:00 PLK AZS Koszalin – Rosa Radom (emocje.tv)

17:00 PLK Miasto Szkła Krosno – Spójnia Stargard (emocje.tv)

19:00 PLK TBV Start Lublin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (emocje.tv)

19.30 ACB Real Madryt – Barcelona Lassa (SportKlub)

23:00 VTB Zenit Sankt Petersburg – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Eurosport 2)

1 LM:

17.00 Biofarm Basket Poznań – SKK Siedlce

17.00 Enea Astoria Bydgoszcz – Polfarmex Kutno

17.30 Pogoń Prudnik – FutureNet Śląsk Wrocław

18.00 Energa Kotwica Kołobrzeg – GKS Tychy

18.00 STK Czarni Słupsk – Elektrobud-Investment ZB Pruszków

18.00 WKK Wrocław – Rawlplug Sokół Łańcut

18.30 AZS AGH Kraków – Jamalex Polonia 1912 Leszno

19.00 Górnik Trans.eu Wałbrzych – KS Księżak Syntex Łowicz

Niedziela, 25.11

12:30 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń (Polsat Sport, ipla.pl)

NBA w TV (stacje CANAL+ Sport)

środa/czwartek 2:00 Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers

piątek, 18.00 Brooklyn Nets – Minnesota Timberwolves

sobota/niedziela 2:00 Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets

niedziela, 21.30 Los Angeles Lakers – Orlando Magic

