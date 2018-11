Tydzień z basketem w TV: Pucharowy wtorek, liga galopuje

Międzynarodowe mecze Anwilu, Stelmetu i Arki w jeden wieczór. Pojedynek beniaminków z dwóch ostatnich sezonów w PLK. Tylko 7 dni i aż 26 meczów do obejrzenia!

Poniedziałek 12.11

17:00 U16M MKK Pyra Poznań – BC Obra Kościan (tvcom.pl)

19:30 U18M MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań – UKS Kaspro Ostrów Wielkopolski (tvcom.pl)

Wtorek 13.11

18.00 Liga Mistrzów, Banvit Bandirma – Anwil Włocławek (Eleven Sports)

18:00 VTB BC Kalev – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Eurosport 1)

18:30 1LM Energa Kotwica Kołobrzeg – Rawlplug Sokół Łańcut (tvcom.pl)

20:00 EuroCup Arka Gdynia – Tofas Bursa (Eurosport 1)

23:00 Magazyn PLK (Polsat Sport)

Środa 14.11

19:00 EuroCup Fraport Skyliners Frankfurt – Unicaja Malaga (Eurosport 1)

Czwartek 15.11

Brak transmisji

Piątek 16.11

18:00 PLK Rosa Radom – Anwil Włocławek (emocje.tv)

19:00 PLK TBV Start Lublin – AZS Koszalin (emocje.tv)

19:00 Piąta kwarta – Magazyn ligi hiszpańskiej

Sobota 17.11

11:00 Liga turecka Adatip Sakarya Buyuksehir Belediye Basketbol – Tofas (SportKlub)

12:30 PLK Spójnia Stargard – Legia Warszawa (Polsat Sport i IPLA.pl)

15:00 PLK Trefl Sopot – MKS Dąbrowa Górnicza (emocje.tv)

15:30 Liga turecka Banvit BK – Pinar Karsiyaka (SportKlub)

17:00 PLK Miasto Szkła Krosno – Polski Cukier Toruń (emocje.tv)

17:00 Liga turecka Turk Telekom – Bahcesehir Koleji (Sportklub)

20:30 Liga hiszpańska Morabanc Andorra – Unicaja Baloncesto (SportKlub)

Niedziela 18.11

11:00 Liga turecka Darussafaka Tekfen – Istanbul BBSK (SportKlub)

12:30 PLK BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski – Polpharma Starogard Gdański (Polsat Sport i IPLA.pl)

14:00 2LM Biofarm Basket II Suchy Las – Sklep Polski MKK Gniezno (tvcom.pl)

15:00 liga niemiecka Alba Berlin – Brose Bamberg (SportKlub)

17:00 PLK Arka Gdynia – GTK Gliwice (emocje.tv)

17:00 liga hiszpańska Movistar Estudiantes – Barca Lassa (SportKlub)

18:15 1LK Enea AZS II Poznań – KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec (tvcom.pl)

NBA w TV (canal+ sport)

Czwartek/piątek 2:00 Houston Rockets – Golden State Warriors

Piątek/ sobota 1:00 Boston Celtics – Toronto Raptors

Sobota/niedziela 1:30 Boston Celtics – Utah Jazz

