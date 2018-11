Tydzień z basketem w TV: Puchary, szlagiery, magazyny

Anwil z hiszpańską Murcią, Arka z rosyjskim Lokomotiwem i Mateuszem Ponitką. Do tego między innymi: Stal – Stelmet oraz Stelmet Arka w PLK. Ciekawie zapowiadających się transmisji w tym tygodniu nie brakuje!

Rozkład transmisji koszykarskich na nadchodzący tydzień:

Poniedziałek 05.11.18

17:45 Piąta Kwarta – magazyn ligi hiszpańskiej (SportKlub)

18:00 Liga turecka Fenerbahce – Anadolu Efes (SportKlub)

Wtorek 06.11

17:50 PLK BM Slam Stal Ostrów Wlkp. – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Polsat Sport Extra)

17:55 Liga Mistrzów Anwil Włocławek – UCAM Murcia (Eleven Sports 1)

23:00 Magazyn PLK (Polsat Sport)

Środa 07.11

19:20 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – Górnik Trans.eu Wałbrzych (tvcom.pl)

18:00 EuroCup Lokomotiw Kubań – Arka Gdynia (Eurosport 1)

20:45 EuroCup Unicaja Malaga – Rytas Wilno (Eurosport 1)

Czwartek 08.11

brak transmisji

Piątek 09.11

17:00 Liga turecka Gaziantep Basketbol – Arel Universitesi Buyukcekmece Basketbol (SportKlub)

18:30 PLK Rosa Radom – Spójnia Stargard (emocje.tv)

19:30 PLK AZS Koszalin – Anwil Włocławek (emocje.tv)

23:00 Euroliga Panathinaikos Ateny – Olympiacos Pireus (Polsat Sport News)

Sobota 10.11

12:35 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Arka Gdynia (Polsat Sport)

12:50 2LM Sokół Ostrów Mazowiecka – Siarka Tarnobrzeg (tvcom.pl)

15:10 BLK Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – Widzew Łódź (SportKlub)

16:50 1LM Biofarm Basket Poznań – FutureNet Śląsk Wrocław (tvcom.pl)

17:50 2LM Politechnika Gdańska – Tarnovia Basket Tarnowo (tvcom.pl)

18:05 1LK Enea AZS II Poznań – Tęcza Leszno (tvcom.pl)

18:00 Liga hiszpańska Hebalife Gran Canaria – Iberostar Tenerife (SportKlub HD)

19:00 PLK Legia Warszawa – Polski Cukier Toruń (emocje.tv)

Niedziela 11.11

12:35 PLK Polpharma Starogard Gd. – TBV Start Lublin (Polsat Sport)

12:50 1LK Golden Tulip Politechnika Gdańska II – SMS PZKosz Łomianki (tvcom.pl)

17:00 PLK GTK Gliwice – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. (emocje.tv)

18:50 1LM STK Czarni Słupsk – Rawlplug Sokół Łańcut (tvcom.pl)

19:00 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – King Szczecin (emocje.tv)

NBA w TV (kanały canal + sport)

Czwartek 20:00 NBA Action – Magazyn NBA

Sobota 3:30 Utah Jazz – Boston Celtics

Sobota 21:30 Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks

Niedziela, 21.30, Detroit Piston – Charlotte Hornets

