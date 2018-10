Tydzień z basketem w TV: Rusza NBA, grają puchary

To wreszcie będzie pełny tydzień koszykarskiego sezonu. W nocy z wtorku na środę zobaczymy pierwsze mecze NBA. Gra oczywiście PLK, a w europejskich pucharach znów wystąpią Anwil Włocławek i Arka Gdynia.

W zestawieniu prezentujemy mecze PLK oraz europejskich pucharów, a także spotkania NBA, prezentowane w polskiej telewizji. Kolejny komplet – w następny poniedziałek.

Poniedziałek 15.10:

brak meczów

Wtorek, 16.10:

PLK:

godz. 19.00 Stelmet Enea BC Zielona Góra – GTK Gliwce (Emocje.tv)

Środa, 17.10:

Liga Mistrzów FIBA:

godz. 18.00 Anwil Włocławek – Niżny Nowogród (Eleven)

EuroCup:

godz. 20.00 Arka Gdynia – Cedevita Zagrzeb (Eurosport 1)

Czwartek, 19.10

brak meczów

Piątek, 20.10

PLK:

godz. 18.30, BM Slam Slat Ostrów Wlkp. – Miasto Szkła Krosno (Emocje.tv)

godz. 19.00, TBV Start Lublin – MKS Dąbrowa Górnicza (Emocje.tv)

VTB:

godz. 18.00 UNICS Kazań – Stelmet Enea BC Zielona Góra (strona internetowa VTB)

Sobota, 21.10

PLK:

godz. 12.40 Trefl Sopot – Anwil Włocławek (Polsat Sport, IPLA)

godz. 19.00 Arka Gdynia – Legia Warszawa (Emocje.tv)

Niedziela, 22.10

godz. 12.40 King Szczecin – Rosa Radom (Polsat Sport, IPLA)

godz. 17.00 Polski Cukier Toruń – Spójnia Stargard (Emocje.tv)

Mecze NBA w polskiej telewizji (stacje NC+):

wtorek/środa godz. 2.00 – Boston Celtics – Philadelphia 76ers

wtorek/środa godz. 4.30 – Golden State Wariorrs – Ohlahoma City Thunder

piątek/sobota godz. 2.00 – Toronto Raptors – Boston Celtics

Sobota/niedziela godz. 4.30 – Los Angeles Lakers – Houston Rockets

Niedziela/poniedziałek godz. 0.00 Cleveland Cavaliers – Atlanta Hawks

