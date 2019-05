Tydzień z basketem w TV: Same hity w playoff!

Już w czwartek pierwszy mecz serii Arka – Anwil, a w piątek Polski Cukier – Stelmet. W ten weekend zobaczymy też mecze Final Four Euroligi oraz finały konferencji w NBA. Szczytowy moment sezonu!

Poniedziałek, 13.05

brak transmisji

Wtorek, 14.05

brak transmisji

Środa, 15.05

brak transmisji

Czwartek, 16.05

17:30 PLK Arka Gdynia – Anwil Włocławek – mecz 1 (Polsat Sport Extra)

Piątek, 17.05

18:15 PLK Polski Cukier Toruń – Stelmet Enea BC Zielona Góra – mecz 1 (Polsat Sport Extra)

20:45 Euroliga mecz półfinałowy Final Four, Real Madryt -CSKA Moskwa (Polsat Sport News)

Sobota, 18.05

20:15 PLK Arka Gdynia – Anwil Włocławek – mecz 1 (Polsat Sport Extra)

Niedziela, 19.05

12:30 PLK Polski Cukier Toruń – Stelmet Enea BC Zielona Góra – mecz 1 (Polsat Sport)

13:00 Liga hiszpańska Herbalife Gran Canaria – Tecnyconta Zaragoza (SportKlub)

17:00 1LM Enea Astoria Bydgoszcz – FutureNet Śląsk Wrocław (multisportlive.pl)

20:15 Euroliga mecz finałowy (Polsat Sport Extra)

NBA:

środa/czwartek 2:30 Milwaukee Bucks – Toronto Raptors

piątek/sobota 2:30 Milwaukee Bucks – Toronto Raptors

sobota/niedziela 3:00 Portland Trail Blazers – Golden State Warriors

