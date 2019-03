Tydzień z basketem w TV: Szlagier Arka vs. Stelmet

Ciekawe mecze PLK tym razem w środku tygodnia. Anwil już we wtorek pojedzie do Szczecina, a już w środę mecz na szczycie ligowej tabeli – Arka w Gdyni zagra ze Stelmetem. Będzie też sporo europejskich pucharów.

Poniedziałek, 04.03

brak transmisji

Wtorek, 05.03

17:50 PLK King Szczecin – Anwil Włocławek (emocje.tv)

19:00 Eurocup Alba Berlin – Unicaja Malaga (Eurosport 2)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 06.03

17:30 PLK Arka Gdynia – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Polsat Sport)

18:20 BLK Enea AZS Poznań – Artego Bydgoszcz (tvcom.pl)

18:20 1LM FutureNet Śląsk Wrocław – AZS AGH Kraków (tvcom.pl)









Czwartek, 07.03

20:45 Euroliga Real Madryt – Fenerbahce Beko Stambuł (Polsat Sport News)

Piątek, 08.03

18:30 PLK Polski Cukier Toruń – Legia Warszawa (emocje.tv)

20:45 Eurocup Unicaja Malaga – Alba Berlin(Eurosport 2)

Sobota, 09.03

11:00 Liga turecka Afyon Belediyespor – Besiktas Sompo Japan (SportKlub)

12:30 PLK TBV Start Lublin – Polpharma Starogard Gdański (Polsat Sport)

13:50 2LM Politechnika Gdańska – Sklep Polski MKK Gniezno (tvcom.pl)

14:20 PLK Trefl Sopot – Miasto Szkła Krosno (emocje.tv)

16:50 PLK Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski – GTK Gliwice (emocje.tv)

16:50 1LM Biofarm Basket Poznań – KS Księżak Syntex Łowicz (tvcom.pl)

17:50 BLK Enea AZS Poznań – Arka Gdynia (tvcom.pl)

17:50 1LM STK Czarni Słupsk – FutureNet Śląsk Wrocław (tvcom.pl)

17:50 BLK Sunreef Yachts Politechnika Gdańska – Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin (tvcom.pl)

18:00 Liga hiszpańska Divina Seguros Joventut – Real Madryt (SportKlub)

Niedziela, 10.03

11:00 Liga turecka Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji (SportKlub)

12:30 PLK Spójnia Stargard – HydroTruck Radom (Polsat Sport)

13:15 Liga turecka Arel Üniversitesi Büyükçekmece – Gaziantep Basketbol (SportKlub)

16:50 PLK Anwil Włocławek – AZS Koszalin (emocje.tv)

18:50 PLK King Szczecin – MKS Dąbrowa Górnicza (emocje.tv)

19:45 Liga hiszpańska Iberostar Tenerife – Herbalife Gran Canaria (SportKlub)

NBA w NC+

wtorek/środa 4:30 Golden State Warriors – Boston Cletics

czwartek/piątek 2:00 Houston Rockets – Philadelphia 76ers

sobota/niedziela 2:30 Los Angeles Lakers – Boston Celtics

Niedziela 22.45 Philadelphi 76ers – Indiana Pacers