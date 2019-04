Tydzień z basketem w TV: W środę Stelmet z Anwilem!

W środę o godz. 17.30 jeden z hitów rundy wiosennej w PLK – Stelmet w Zielonej Górze zagra z Anwilem Włocławek. W NBA ruszają już playoffy, będzie można zobaczyć na żywo potkanie 1. rundy w przystępnych godzinach.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Poniedziałek, 08.04

19:00 Liga turecka Darüssafaka Tekfen – Besiktas Sompo Japan (SportKlub)

Wtorek, 09.04

18:00 Liga turecka Fenerbahce Beko – Gaziantep Basketbol (SportKlub)

18:50 PLK GTK Gliwice – Spójnia Stargard (Emocje TV)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 10.04

17:00 Liga turecka Türk Telekom – Arel Üniversitesi Büyükcekmece Basketbol (SportKlub)

17:30 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Anwil Włocławek (Polsat Sport Extra)

19:15 Liga turecka Adatip Sakarya Büyüksehir Belediye Basketbol – Anadolu Efes (SportKlub)

Czwartek, 11.04

18:00 Liga turecka Istanbul BBSK – Besiktas Sompo Japan (SportKlub)



Piątek, 12.04

18:00 Liga turecka Afyon Belediyespor – Fenerbahce Beko (SportKlub)









Sobota, 13.04

12:00 Liga turecka Galatasaray Doga Sigorta – Adatip Sakarya Büyüksehir Belediye Basketbol (SportKlub)

12:30 PLK Trefl Sopot – Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski (Polsat Sport)

14:15 Liga turecka Pinar Karsiyaka – Arel Üniversitesi Büyükcekmece Basketbol (SportKlub)

16:50 PLK Anwil Włocławek – GTK Gliwice (emocje.tv)

18:00 Liga hiszpańska Tecnyconta Zaragoza – Barca Lassa (SportKlub)

18:50 PLK Spójnia Stargard – Polpharma Starogard Gdański (emocje.tv)

Niedziela, 14.04

12:00 Liga turecka Besiktas Sompo Japan – Bahcesehir Koleji (SportKlub)

12:30 PLK Arka Gdynia – King Szczecin (Polsat Sport)

14:15 Liga turecka Darüssafaka Tekfen – Banvit (SportKlub)

14:50 PLK HydroTruck Radom – Stelmet Enea BC Zielona Góra (emocje.tv)

16:50 PLK Miasto Szkła Krosno – AZS Koszalin (emocje.tv)

18:50 PLK Legia Warszawa – MKS Dąbrowa Górnicza (emocje.tv)

19:30 Liga hiszpańska Divina Seguros Joventut – San Pablo Burgos (SportKlub)

NBA w NC+

środa/czwartek 2:00 San Antonio Spurs – Dallas Mavericks

niedziela 21:30 Mecz play off

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>