Tydzień z basketem w TV: Walka o playoff coraz gorętsza

Sporo znaczących meczów PLK, pojedynki Stelmetu z rosyjskimi bogaczami oraz decydujący mecz Adama Waczyńskiego o awans do półfinału Eurocup. Będzie co oglądać!

(Transmisje 1. ligi z następnego weekendu dodamy niebawem)

Poniedziałek, 11.03

11:00 Liga turecka Türk Telekom – Anadolu Efes (SportKlub)

18:45 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – CSKA Moskwa (Eurosport 1)

Wtorek, 12.03

18:50 PLK Polski Cukier Toruń – TBV Start Lublin (Emocje.tv)

19:00 Alpe Adria Cup GTK Gliwice – Egis Kormend (YouTube)

23:00 Magazyn PLK

Środa, 13.03

19:00 Eurocup Alba Berlin – Unicaja Malaga (Eurosport 1)









Czwartek, 14.03

17:50 PLK King Szczecin – Stelmet Enea BC Zielona Góra (Emocje.tv)

Piątek, 15.03

17:50 PLK MKS Dąbrowa Górnicza – Trefl Sopot (Emocje.tv)

18:50 PLK Polski Cukier Toruń – Miasto Szkła Krosno (Emocje.tv)









Sobota, 16.03

11:00 Liga turecka Bahcesehir Koleji – Türk Telekom (SportKlub)

12:15 Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata w Chinach (TVP Sport)

12:30 PLK Polpharma Starogard Gdański – Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (Polsat Sport)

14:50 PLK Legia Warszawa – Spójnia Stargard (Emocje.tv)

18:00 VTB Stelmet Enea BC Zielona Góra – Zenit Sankt Petersburg (Eurosport 2)

18:00 Liga turecka Anadolu Efes – Arel Üniversitesi Büyükcekmece (SportKlub)

18:50 PLK Anwil Włocławek – HydroTruck Radom (Emocje.tv)

Niedziela, 17.03

12:30 PLK GTK Gliwice – Arka Gdynia (Polsat Sport)

12:30 Liga hiszpańska UCAM Murcia CB – Tecnyconta Zaragoza (SportKlub)

15:00 Liga niemiecka FC Bayern Monachium – Mitteldeutscher BC (SportKlub)

16:50 PLK AZS Koszalin – TBV Start Lublin (Emocje.tv)

NBA w NC+

piątek/sobota 0:00 Detroit Pistons – Los Angeles Lakers

sobota/niedziela 1:30 Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors

niedziela 20:30 Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers

