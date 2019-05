Tydzień z basketem w TV: Wielkie finały coraz bliżej!

Przed nami świetnie zapowiadające się mecze, które zadecydują o tym, kto w PLK i NBA zagra o mistrzostwo w finałowych seriach. W najbliższych dniach zobaczymy też transmisje z playoff ligi tureckiej.

Poniedziałek, 20.05

brak transmisji

Wtorek, 21.05

17:30 PLK Anwil Włocławek – Arka Gdynia – mecz 3 (Polsat Sport Extra)

21:00 Liga hiszpańska Real Madryt – Valencia BC (SportKlub)

Środa, 22.05

17:30 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Polski Cukier Toruń – mecz 3 (Polsat Sport Extra)

20:30 Liga hiszpańska Kirolbet Baskonia – Divina Seguros Joventut (SportKlub)

Czwartek, 23.05

17:00 Liga turecka Tofas – Besiktas Sompo Japan – ćwierćfinał (SportKlub)

17:30 PLK Anwil Włocławek – Arka Gdynia – ew. mecz 4 (Polsat Sport Extra)

Piątek, 24.05

17:30 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Polski Cukier Toruń – ew. mecz 4 (Polsat Sport)

Sobota, 25.05

14:15 Liga turecka Gaziantep Basketbol – Galatasaray Doga Sigorta – ćwierćfinał (SportKlub)

16:30 Liga turecka Banvit – Anadolu Efes – ćwierćfinał (SportKlub)

Niedziela, 26.05

17:30 PLK Anwil Włocławek – Arka Gdynia – ew. mecz 5 (Polsat Sport )

NBA:

czwartek/piątek 2:30 Milwaukee Bucks – Toronto Raptors

piątek sobota 3:00 Portland Trail Blazers – Golden State Warriors

sobota/niedziela 2:30 Toronto Raptors – Milwaukee Bucks

niedziela/poniedziałek 3:00 Golden State Warriors – Portland Trail Blazers

