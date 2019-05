Tydzień z basketem w TV: Wielkie finały w PLK i NBA!

W koszykówce czas najważniejszych rozstrzygnięć! Już w czwartek rozpocznie się rywalizacja o złoto w koszykarskiej ekstraklasie – Polski Cukier vs. Anwil oraz seria o mistrzostwo NBA pomiędzy Golden State Warriors i Toronto Raptors. tego żaden kibic nie może przegapić!

Poniedziałek 27.05

brak transmisji

Wtorek, 28.05

brak transmisji

Środa, 29.05

brak transmisji

Czwartek, 30.05

17:00 PLK Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek – finał – mecz nr 1 (Polsat Sport Extra)

21:30 Liga hiszpańska Real Madryt – Baxi Manresa – ćwierćfinał (SportKlub)

Piątek, 31.05

16:00 Liga turecka Gaziantep Basketbol – Galatasaray Doga Sigorta – ćwierćfinał (SportKlub)

17:15 PLK Stelmet Enea BC Zielona Góra – Arka Gdynia – mecz o 3 miejsce – mecz nr 1 (Polsat Sport Extra)

19:15 Liga hiszpańska Valencia BC – Unicaja Baloncesto – ćwierćfinał (Sportklub)

Sobota, 01.06

17:30 PLK Polski Cukier Toruń – Anwil Włocławek – finał – mecz nr 2 (Polsat Sport Extra)

Niedziela, 02.06

12:30 Liga hiszpańska Tecnyconta Zaragoza – Kirolbet Baskonia – ćwierćfinał (Sportklub)

19:00 Liga hiszpańska Divina Seguros Joventut – Barca Lassa – ćwierćfinał (Sportklub)

NBA w NC+

czwartek/piątek 3:00 Toronto Raptors – Golden State Warriors

niedziela/poniedziałek 2:00 Toronto Raptors – Golden State Warriors

